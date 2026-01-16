Barwy szczęścia, odcinek 3307: Stan porwanego Łukasza gwałtownie się pogorszy. Na policję zgłosi się świadek! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3307 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Agnieszka z Czesławem (Marian Jaskulski) odwiedzili Kasię (Katarzyna Glinka) i Ksawerego (Bartosz Gruchot). Chcieli ją pocieszyć po zaginięciu Łukasza. Agnieszka, która go porwała, przez całą wizytę udawała współczucie, pocieszała siostrę, narzekała, że przez tę sytuację jest kłębkiem nerwów…! W końcu, rozkoszując się lękiem Kasi, zaczęła brać pod uwagę najgorszy scenariusz – że jej były mąż już nie żyje.

Pojawi się świadek porwania Łukasza w 3307. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” trzymająca Łukasza w zamknięciu Agnieszka pokaże, jak jest wyrachowana, kiedy wybierze się do komisariatu Kodura (Oskar Stoczyński) na przeszpiegi. Spróbuje się od niego dowiedzieć, na jakim etapie jest śledztwo w sprawie zaginięcia Sadowskiego. Sprytnie rzuci podejrzenia na Celinę (Orina Krajewska), by zemścić się na niej za jej współpracę ze swoją ofiarą. Potem, w kryjówce, będzie się starała nakłonić Łukasza do tego, by znowu byli razem. Sadowski nie dostrzeże żadnej szansy na ucieczkę. Poza jego więzieniem Ksawery zauważy, że Agnieszka kupuje ulubioną czekoladę taty... Czas będzie jednak płynął i stres oraz zamknięcie i jedyna relacja z innym człowiekiem będąca tylko kontaktem z psychopatką zbiorą żniwo. Jego stan gwałtownie się pogorszy. Okaże się jednak, że publikacja artykułu w „Szoku" miała sens, ponieważ zjawi się świadek, który rozpozna Łukasza w odurzonym mężczyźnie towarzyszącym kobiecie, odpowiadającej rysopisowi Agnieszki.

Celina zawalczy z Kodurem w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina wyśledzi Agnieszkę i zrobi jej zdjęcia, jak taszczy torby z jedzeniem, wychodząc ze sklepu. Powie o tym Kodurowi, ale on w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” początkowo nie będzie się kwapił z wydaniem nakazu aresztowania dla Zarzecznej. A przecież liczy się czas!