Barwy szczęścia, odcinek 3305: Radomir uwiedzie Dorotę? Kujawiak zadurzy się w żonatym dziennikarzu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” frustracja Kujawiak rozgoryczonej swoim samotnym życiem nieco zakłóciła frajdę Gabrysi i Beaty ze wspólnego wyjazdu do spa. Dorota wylała wówczas swoje gorzkie żale – że nie ma rodziny, dzieci, żyje z marnej nauczycielskiej pensji, która nie pozwala jej rozwijać żadnych pasji, że nie ma nic i przegrała życie.

Beatę i Radomira połączy siłownia - odcinek 3303 „Barw szczęścia”

Kujawiak już wkrótce także będzie mogła opowiadać, co ciekawego dzieje się w jej życiu – bo wreszcie coś się jednak wydarzy. W siłowni, do której wybrała się z Justyną, zawiesiła oko na mężczyźnie, który wytrącił niechcący z ręki Zytko telefon, co spowodowało u niej atak furii. On także zwrócił uwagę na Dorotę, kiedy usiłowała uspokoić sytuację. W 3302. odcinku „Barw szczęścia” nauczycielka znowu zajrzy na trening i znowu go zobaczy. Tak pozna Radomira, z którym zaczną gawędzić po ćwiczeniach:

- Odkryłam, że mam bardzo dużo mięśni... I wszystkie bolą!

- Jak to się mówi… jak boli, to rośnie! – zażartuje Branicki.

- Nie chcę być mięśniakiem...

- Mięśniarą...

- Okropne słowo!

- To może mięśniówą?

- Jeszcze gorsze! Gdyby jakiś uczeń napisał mi coś takiego w wypracowaniu, to z miejsca dostałby jedynkę!

- Ja bym dopuścił taki eksperyment...

- Też jesteś nauczycielem?

- Tylko dla niedoświadczonych dziennikarzy. Dla doświadczonych jestem korektorem i recenzentem.

- O, to widzę, że nie tylko mięśnie nas łączą, ale też język...

- Dwuznaczne... ale celne!

Po kolejnym wspólnym spotkaniu w siłowni w 3305. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kujawiak opowie o Radomirze Beacie:

- Zakolegowaliśmy się trochę i… jakoś tak wyszło, że obiecałam mu, że nie ominę żadnych zajęć…

- Czyli coś się szykuje! – wykrzyknie zadowolona przyjaciółka.

- To tylko kolega!

- A kiedy ostatnio rozmawiałyśmy o jakimś twoim „tylko koledze”?

- No, fajny jest… Ale nic jeszcze o nim nie wiem.

- Wiesz, że ci się podoba… - stwierdzi Beata.

Pechowa Dorota i niewierny Radomir w „Barwach szczęścia”

Ciekawe, kiedy Kujawiak dowie się, że Radomir jest żonaty i często bywa niewierny. Sam ponad rok temu zgłosił się w „Barwach szczęścia” do Łukasza (Michał Rolnicki) – wówczas detektywa, który stracił stanowisko dziennikarza śledczego w „Szoku” – kiedy padł ofiarą szantażu. Dopuściła się go kobieta, z którą zdradził żonę w gabinecie redaktora naczelnego - Błażeja Modrzyckiego (Piotr Ligienza). Kochanka zażądała pieniędzy w zamian za to, że nie jej powiadomi. Sadowski zwabił wtedy szantażystkę do mieszkania, by skonfrontować ją z Branickim i nagrać jej przyznanie się do winy. Łukasz zmusił też szantażystkę, by oddała wyłudzone od Radomira pieniądze. Żona jednak poznała prawdę o zdradzie i wyrzuciła go z domu. Sadowski postanowił mu pomóc i zaprosił go wtedy do siebie.