Barwy szczęścia, odcinek 3304: Ksawery wykorzysta oszczędności, by znaleźć Łukasza! Weźmie sprawy w swoje ręce! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego ojciec w ogóle nie reaguje na jego wiadomości ani telefony. Kiedy wróci z mamą i dziadkiem (Marian Jaskulski) z Rodos, wyśle mu zdjęcia, na które też nie otrzyma odpowiedzi. Tłumaczenia, że pracuje nad książką i nie ma zasięgu, nie będą już mieć sensu. Gdy Ksawcio znów chwyci telefon, by zadzwonić do Łukasza, Kasia zdecyduje się powiedzieć mu prawdę. Chłopiec będzie wstrząśnięty:

- Gdybym wiedział, to bym nigdy w życiu nie poleciał na wakacje. Kłamaliście.

Czesław postara się wytłumaczyć mu, że chcieli dla niego jak najlepiej, a Łukasz na pewno wkrótce się odnajdzie. Kasia doda, że sami nic nie mogą zrobić i że wszystko jest w rękach policji. Słysząc to, Ksawery nagle wstanie, stwierdzi, że chce się przejść i wyjdzie.

Ksawery postanowi zlecić Celinie odszukanie Łukasza - odcinek 3304 „Barw szczęścia”

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” niedługo potem Kasia otrzyma SMS od Celiny, do której Ksawery zadzwoni z prośbą o spotkanie. Będzie miał dla niej… zlecenie:

- Muszę odnaleźć tatę. Pomoże mi pani? Ile to kosztuje? Odkładałem kieszonkowe i mogę zapłacić.

Oczywiście, Celina nie weźmie od niego ani grosza. Powie mu, zgodnie z prawdą, że szuka jego ojca od chwili, kiedy przestał odbierać od niej telefon i że go znajdzie. A oszczędności niech wyda na to, na co zbiera. Przyrzeknie dziecku, że od razu się z nim skontaktuje, kiedy czegoś się dowie. A w domu Górka wyjaśni ojcu, że zaangażowanie Brońskiej wynika z jej wyrzutów sumienia – że zleciła Łukaszowi zadanie, z którego, być może, wyniknęły wszystkie kłopoty. Ksawery wróci i zapowie, że nie będzie już rozmawiał z Kasią ani Czesławem o zaginionym tacie. Tylko z Celiną!

Celina skruszy opór Kodura w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina zrobi zdjęcia śledzonej przez nią Agnieszce (Katarzyna Tlałka) – która przed wszystkimi udaje, że przejmuje się zniknięciem Łukasza - objuczonej torbami z jedzeniem po wyjściu ze sklepu. Ale kiedy zda relację z obserwacji i pokaże fotografie Kodurowi (Oskar Stoczyński), w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” on zlekceważy jej domysły i tropy. Tymczasem w kryjówce stan więzionego Sadowskiego będzie coraz gorszy.