Barwy szczęścia, odcinek 3301: Borys już nie dotrze do mamy Romea. Aldona dowie się o tragedii przez telefon – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Elżbieta (Marzena Trybała) nie zgodzi się na to, by Romeo się wprowadził do niej i Ewy (Gabriela Ziembicka). Niezadowolona dziewczyna już następnego dnia zniknie, zostawiając babci kartkę z informacją, że pojechała do niego do Włoch.

Mama Romea umrze w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po nagłym wyjeździe Ewy do Włoch Elżbieta i Grzelakowie uradzą, że Borys poleci do niej i Romea. Aldona będzie się zamartwiać wiedząc, że mamę chłopaka czeka skomplikowana operacja guza mózgu. Pożegna się z mężem:

- Jedź od razu do szpitala. Nie wiadomo, w jakim stanie będzie mama Romea po operacji. Jakby coś się działo, dzwoń. Porozmawiam może z Kasią, może do ambasady trzeba dzwonić. Oni są bezdomni, ale są jednak Polakami…

- Skarbulku, jak tylko czegokolwiek się dowiem, od razu dzwonię.

Kiedy niedługo potem Aldona zadzwoni do Romea uprzedzić, że Borys jest już w drodze i zapytać o stan mamy, okaże się, że jest już za późno… Grzelak już jej nie zobaczy. Załamany Bianchi powie jej, że umarła...

Romeo złamie prawo w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Kiedy w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo wróci do Polski, zrobi to z urną wypełnioną prochami matki. I złamie prawo przylatując z nią bez ważnych zezwoleń. Aldona uzna to za szaleństwo. A Borys jedynie wzruszy ramionami...

Barwy szczęścia, ZWIASTUN. Aldona wywali Romeo z Polski za kradzież Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.