Barwy szczęścia, odcinek 3318: Kujawiak już nie będzie gryźć się w język. Wygarnie Justynie, co o niej myśli – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3318 - środa, 07.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” jeszcze do niedawna Kujawiak darzyła Justynę – z którą odnowiła kontakt po wielu latach dzięki jej związkowi z Mirkiem – niekłamanym podziwem. Zdradziła Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz), że zarówno jej uroda, inteligencja, jak i przebojowość i świetna forma budzą jej admirację. Status Zytko wyzwolił w niej frustrację spowodowaną zarobkami i samotnością, której dała upust podczas babskiego wypadu do spa z Wójcik i Gabrysią (Marta Juras).

Mirek zostanie pośmiewiskiem w 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Kujawiak głęboko odczuje porażkę Mirka na maturze. Sama mu przecież powiedziała, że jest dobrze przygotowany i ma bardzo duże szanse, by zdać. Oczywiście, będzie wiedzieć, jak doszło do oblania egzaminu. Winna jest Justyna i jej bezduszne zachowanie względem Wójcika. Dorota dowie się, że chłopak nie może zapomnieć o ich feralnym, małym romansie, przez kolegów z drużyny piłkarskiej. Kiedy w 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek wróci na treningi, będzie musiał się mierzyć z szyderstwami i kpinami ze strony kumpli z boiska.

Awantura Doroty i Justyny w 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Mirek stanie się pośmiewiskiem. Dlatego, gdy w 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia” jego nauczycielka spotka w siłowni – do której chodzi regularnie, by spotykać tam Radomira (Łukasz Wójcik) – Zytko, nie będzie mogła się powstrzymać. Powie dawnej szkolnej przyjaciółce dobitnie, co o niej myśli. Obie panie ostro się pokłócą. Czy ta awantura także zostanie sfotografowana, a zdjęcia opublikowane w mediach, jak wszystko, co dotyczy Justyny…?