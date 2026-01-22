Barwy szczęścia, odcinek 3318: Madzia otrzyma kolejny cios. Z braku pieniędzy zostanie bez mieszkania - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Madzia od dłuższego czasu ma długi. Ma różnych wierzycieli i zdecydowała się na ryzykowny krok – zaciągnięcie pożyczki, której nie mogła spłacić. Wpadła w finansowe kłopoty po tym, jak została zgwałcona i nie była w stanie pracować. Sprawca gwałtu, Henryk (Zbigniew Suszyński), nie był ścigany. Nie postawiono mu żadnych zarzutów, więc Banaś nie uzyskała prawa do zadośćuczynienia finansowego - rekompensaty za krzywdy, leczenie i dochody, które straciła.

Madzia oddała dług Sebastianowi w „Barwach szczęścia"

W „Barwach szczęścia" Madzia skorzystała z pomocy instytucji finansowej. Dzięki niej jej dług został rozłożony na raty. Zapłaciła zaległy czynsz za kilka miesięcy za mieszkanie, wynajmowane od Sebastiana, który, zresztą, nie nękał jej w tej sprawie – na szczęście zawsze mogła liczyć na jego zrozumienie. Bardzo pomogła jej Grażyna (Kinga Suchan), która zaoferowała jej pieniądze, podobnie jak wcześniej Oliwka (Wiktoria Gąsiewska).

Madzia zrezygnuje z mieszkania w 3218. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Pomoc instytucji finansowej i połączenie zadłużeń w jedną spłatę było dobrym pomysłem dla Madzi, ale to jeszcze okazało się za mało. Banaś wciąż nie będzie mogła spłacić zaległej kwoty. Zamówienia na jej usługi będą się pojawiać za rzadko, by mogła wyjść na prostą. Niestety, trudno jest spłacać długi czy kredyt, jednocześnie wynajmując mieszkanie. W 3218. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia zdecyduje się na odważny krok, sądząc, że nie będzie mieć innego wyjścia. Wypowie najem mieszkania Sebastianowi i spakuje wszystkie swoje rzeczy. Zamieszka w showroomie.