Barwy szczęścia, odcinek 3318: Mirek stanie się pośmiewiskiem. Dzięki Darkowi wróci do gry, ale słono zapłaci za romans z Justyną – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3318 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justyna da Mirkowi lekcję życia. Pokaże mu, jak był naiwny ufając w jej dobre intencje na przykładzie artykułu w „Szoku”, jaki niezamierzenie skompromituje Wójcika, a który będzie zorganizowaną przez nią ustawką. Chłopak przekona się, że jego uczucia nigdy się dla niej nie liczyły. Zytko wyjaśni mu, że zakończyła ich romans dla ich obopólnego dobra i poradzi znalezienie sobie dziewczyny w jego wieku. W tym samym, 3301. odcinku, pojawi się dla Mirka nadzieja na wyjście z psychicznego dołka. Darek zaoferuje mu powrót na boisko - zakłady akumulatorowe zaproponowały współpracę sponsorską. Zagwarantuje to stały przypływ gotówki. Jedyny warunek, jaki postawi mu Janicki, będzie dotyczył jego wizerunku, który stał się zbyt „swobodny”. Wójcik obieca, że to już przeszłość. Trener zaskoczy go też cynkiem, który dostał – będą chcieli wystawić Mirka w meczu o puchar Polski, o ile zaprezentuje dobrą formę. I to będzie wspaniała wiadomość, która podniesie go na duchu. Będzie mógł na stałe wrócić na boisko:

- Dla ciebie wszystko! Teraz tylko piłka – powie rozpromieniony Darkowi.

Porażka Mirka w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek obleje poprawkowy egzamin maturalny z języka polskiego. Pomimo korepetycji z Kujawiak (Karina Seweryn), która orzekła na ich koniec, że jest dobrze przygotowany. Burzliwe rozstanie z Justyną spowoduje, że nie będzie w stanie się skupić na tym jednym, najważniejszym w danej chwili, życiowym celu.

Mirek pośmiewiskiem drużyny w 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Mirek będzie się bardzo cieszył na powrót do dawnej rutyny. Gra w piłkę, treningi, mecze to dobrze znany mu schemat, gwarantujący poczucie bezpieczeństwa. Terapia, jakiej potrzebuje. Ale znowu – jak mu to w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wytknie Justyna - nie doceni wpływu świata mediów. Zapomni, że wszyscy wiedzą o jego romansie z Zytko i jego burzliwym końcu. W 3318. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, kiedy Wójcik wróci na treningi, powitają go kpiny. Koledzy z drużyny mu nie odpuszczą. Szyderstwom nie będzie końca. Stanie się pośmiewiskiem...