Barwy szczęścia, odcinek 3301: Justynie od początku chodziło tylko o jedno. Da naiwnemu Mirkowi kosztowną lekcję życia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” „Szok” opublikuje artykuł o burzliwym rozstaniu najnowszej gorącej pary showbiznesu. Rodzina chłopaka będzie zagniewana, a on sam wprost nie będzie mógł uwierzyć, że jego ukochana pozwoliła na publikację ośmieszającego go tekstu.

Lekcja życia od Justyny Zytko w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wściekły Mirek wtargnie do willi Justyny, żądając wyjaśnień dla publikacji najnowszego materiału o nich w „Szoku”. Ona zagrozi wezwaniem policji, a on pokaże jej artykuł w smartfonie i zapyta, dlaczego go nie zablokowała. Dla Zytko będzie to powód dla uśmiechu pełnego dumy z siebie. A zaraz potem do śmiechu pełną piersią:

- Miruś, jaki ty jesteś naiwny… Ja wiedziałam, że „Szok” to opublikuje. Ja sama im to nakręciłam. To była ustawka – ja i trener. Zamówiłam fotografa. Tylko nie mogłam przewidzieć tego, że ty się napatoczysz i podkręcisz materiał.

- Jak mogłaś?!

- Ty chyba nadal nie rozumiesz świata mediów. Więc to nie jest twój świat. (…) Skandal się dobrze klika.

- A to, że mnie zranisz? Że mnie to zaboli? Że zszarga to mój wizerunek? To się dla ciebie nie liczy?

- Kotku, i tak dużo ode mnie dostałeś. Łącznie z ostatnią lekcją życia. Więc zacznij myśleć, co robisz.

- Czyli od początku oszukiwałaś, manipulowałaś… To jest cała prawda o nas.

- Mieliśmy romans, który ja zakończyłam dla twojego i mojego dobra. Teraz znajdź sobie jakąś fajną, miłą dziewczynę w swoim wieku. I pozostaw tylko te dobre wspomnienia o nas.

Mirek nic nie odpowie. Wstanie i wyjdzie.

Mirek zapłaci za romans z Justyną w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Dobre przygotowanie do egzaminu poprawkowego, jakie Mirek będzie miał dzięki korepetycjom Kujawiak (Karina Seweryn) okaże się niewystarczające. W 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia” chłopak polegnie na nim przez swoją rozstrojoną psychikę. To będzie kolejna lekcja życia.

