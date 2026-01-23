Barwy szczęścia, odcinek 3301: Małgorzata nie zdoła obudzić w Józefinie chęci do życia. Ale nawet po zawale pozostanie sobą – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3300. odcinku serialu "Barwy szczęścia" karetka zabierze Józefinę do szpitala z sali sądowej. Upokorzenie w sądzie, gdzie Andrzej (Leon Charewicz) zrobi z siebie ofiarę i przedstawi ośmieszające ją nagranie, będzie ponad jej siły. Dżo przeżyje, ale jej depresja tylko się pogłębi. W dodatku odmówi jej leczenia.

Józefina w depresji w 3301. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3301. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata odwiedzi w szpitalu Józefinę, której w rezultacie zawału serca zostanie założony stent (angioplastyka wieńcowa). Chora będzie bardzo przygnębiona zachowaniem Andrzeja w sądzie i Cezary poprosi Zwoleńską, żeby spróbowała jakoś poprawić jej nastrój. Tak właśnie zrobi Małgorzata, zaczynając od przekazania pozdrowień od Emilki (Jessica Frankiewicz).

- Ona tęskni, pozdrawia i ściska. I Malwinka też i Herman… Wszyscy czekamy, aż dojdziesz do siebie, nabierzesz sił. A najbardziej to ja czekam.

- Dziękuję – Dżo wreszcie zareaguje nieco żywiej.

Idąc za ciosem, Zwoleńska zacznie paplać o potrzebie kupna nowego porcelanowego serwisu do kawy – oczywiście po to, by wydobyć przyjaciółkę z przygnębienia, ale Rawiczowa przejrzy tę taktykę i odpowie w zgodzie ze swoim charakterem:

- Małgosiu, nie zawracaj mi głowy takimi bzdurami.

Małgorzacie zrobi się odrobinę przykro, że nie udało się jej podejść Józefiny, ale powie szczerze:

- Przepraszam… Po prostu nie chcę cię zostawiać samej. Jesteś przecież moją rodziną. I nawet mam cudownego specjalistę, który zajmie się twoją depresją. Zostawię numer Cezaremu, dobrze?

- Nie, to nie jest dobry pomysł. Jestem zmęczona, chciałabym zostać sama.

A kiedy Zwoleńska wróci do tematu porcelany, Dżo tylko wywróci oczy do góry, a potem uda, że zasypia.

Cezaremu już nie będzie zależeć na Natalii – 3310 odcinek „Barw szczęścia"

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie się czuła winna, że to przez nią – jej relację z Andrzejem i jego oszustwa, chęć zemsty na nim, którą zaraził się Cezary – małżeństwo jej syna przechodzi wielki kryzys. Najgorsze będzie to, że on zrezygnuje z odzyskania Natalii (Maria Dejmek)!

