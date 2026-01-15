Barwy szczęścia, odcinek 3310: Cezary nic nie zrobi, by naprawić małżeństwo z Natalią. Czy to już koniec Rawiczów? – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3310 - czwartek, 05.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3307. odcinku serialu „Barwy szczęścia" między Cezarym a Natalią wyrośnie mur milczenia. Rawicz nie daruje żonie, że zdradziła Kodurowi (Oskar Stoczyński) jego plan uśmiercenia Andrzeja (Leon Charewicz), choć zrobi to dla dobra jego i całej rodziny. Kiedy ona zarzuci mu bezwzględność i powie, że już go nie poznaje, on się odgryzie: - Najwyraźniej nigdy mnie nie znałaś! Natalia przyzna mu rację.

Natalia z powrotem u rodziców w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary będzie unikał jakichkolwiek rozmów z Natalią, wściekły na nią za to, że rozmawiała o jego planach z Kodurem. „Ciche dni”, jakie jej zafunduje, będą dla niej nie do zniesienia. W końcu spakuje walizkę i powie Józefinie, że skoro jej mąż pragnie spokoju – spokoju od niej – to się wyprowadza. Doda jeszcze, że nie sądziła, iż Cezary jest zdolny do tego, by zlecić zabójstwo. Z walizką i córką wróci do rodziców.

Koniec Rawiczów w 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia"?

Józefina, która kiedyś była przeciwko związkowi Natalii i Cezarego, w 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia" będzie robić wszystko, by pogodzić syna i synową i by ona wróciła do ich domu. To siebie będzie obwiniać za rozpad ich małżeństwa. To, że padła ofiarą Andrzeja i to, że obudziła w Cezarym chęć krwawego odwetu na nim. Bo to ona doprowadziła do takiego impasu, jaki jest teraz. Dżo z przerażeniem odkryje, że zacietrzewionemu synowi wcale nie zależy na rodzinie. Pomimo jej próśb nie odezwie się do Natalii. A Czarek (Tadeusz Łaczkowski)? Kiedy ostatni raz odwiedził syna?! Czy to już początek końca stadła Rawiczów…?