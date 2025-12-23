Barwy szczęścia, odcinek 3296: Kompromitacja zazdrosnego Mirka. Justyna wyprowadzi go z kawiarni jak niesforne dziecko – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Mirek miał nieszczęście zakochać się pierwszy raz w kobiecie wyrachowanej i zimnej, dla której ludzie są tylko środkiem do osiągania zamierzonego celu. Ta miłość przyniesie mu zgubę.

Mirek maskotką Justyny - odcinek 3290 „Barw szczęścia”

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek umówi się w Feel Good z Kujawiak (Karina Seweryn). Jego nauczycielka i korepetytorka przekaże mu listę lektur, które powinien dogłębnie sobie przypomnieć przed maturalnym egzaminem poprawkowym z języka polskiego. Pod koniec spotkania nastolatek oznajmi, że właśnie przyjechała jego dziewczyna i tak Dorota przekona się, że to jej szkolna koleżanka. Kiedy spotkają się z Justyną przy winie powspominać stare czasy, a przy okazji pogadać o Mirku, Kujawiak zda sobie sprawę z tego, jak niewiele jej uczeń dla niej znaczy. Jest tylko jej zabawką!

Blamaż Mirka w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Justyna nie będzie wiedzieć, że jej słowa - o tym, iż relacji z Mirkiem w ogóle nie traktuje poważnie - usłyszy jej nastoletni kochanek. I chociaż już wcześniej podejrzewał, że tak może być, wolał wierzyć w zapewnienia Zytko, że mu na nim zależy. Takie kłamstwo było piękniejsze od prawdy, jaka teraz wyda mu się nie do zniesienia. Kiedy iluzje się rozpłyną, chłopak się emocjonalnie rozsypie. W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zobaczy obiekt swoich westchnień otwarcie flirtujący ze swoim trenerem w kawiarnianym ogródku. Tu nie będzie mowy o pomyłce. Justyna będzie mężczyznę pożerać wzrokiem. I wtedy Mirek nie wytrzyma i wkroczy do akcji, ku wściekłości kochanki. I tylko naje się wstydu, bo Zytko weźmie skompromitowanego chłopaka pod ramię i siłą wyciągnie z kawiarni.