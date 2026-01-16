Barwy szczęścia, odcinek 3313: Mirek w końcu się doigra. Romans z okrutną Justyną przypłaci życiową porażką – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3313 - piątek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mirek niespodziewanie dostrzeże swoją ukochaną Justynę z trenerem z siłowni – zbyt swobodnie i otwarcie flirtującą z nim w kawiarnianym ogródku. Karmienie się nawzajem kopytkami wyczerpie jego cierpliwość. W ataku zazdrości podejdzie do nich wściekły, a Zytko natychmiast wyprowadzi go pod ramię. Potem każe mu się wynieść ze swojego domu – zabrać wszystkie rzeczy i zostawić klucze. Powie mu: - Nie ma żadnych nas.

Straszna prawda o związku Justyny i Mirka - odcinek 3301 „Barw szczęścia”

Reakcja rodziny Mirka na romans z kobietą mogącą uchodzić za jego matkę wywołała mieszane reakcje. Od skrajnie negatywnej Damiana i Bogusi (Halina Bednarz) po niepotępiającą Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz). Wyjdzie na to, że rację mieli ojciec i babcia. Po awanturze wywołanej zazdrością młodego Wójcika kochankowie się rozstaną. W 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Damian przeczyta o jego szczegółach w tabloidach, a Mirek przekona się, że dla Justyny był tylko zabawką.

Porażka Mirka w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Psychika nastoletniego Mirka okaże się zbyt wątła, zbyt krucha na to, jak bezceremonialnie obejdzie się z nią pozbawiona uczuć Justyna. Dla niej ludzie to przedmioty, którymi posługuje się, by osiągnąć zamierzony cel. To typowa socjopatka – typ człowieka najczęściej odnoszącego sukcesy w pracy, najczęściej awansującego. Mirek przygotowywał się do egzaminu poprawkowego z języka polskiego pod okiem Kujawiak (Karina Seweryn), ale w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dowie się, że nie zdał. Zaliczy więc sporą porażkę na starcie dorosłego życia. Co na to powie Damian? Młody Wójcik bał się powiedzieć mu o oblanym egzaminie w maju, a co dopiero teraz...