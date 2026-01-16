Barwy szczęścia, odcinek 3312: Ola uratuje Oliwkę! Tak się jej odwdzięczy – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 09.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka rozwija swój kosmetyczny biznes. Dzięki Tomkowi została prawdziwą bizneswoman – to on zapłacił za wynajęcie dla niej całej fabryki. Niemal całkowite poświęcenie się pracy powoduje, że od dawna się od siebie oddalają.

Ola szuka pracy w „Barwach szczęścia”

Ola przemyślała propozycję Justina (Jasper Sołtysiewicz) i w serialu „Barwy szczęścia” zdecydowała się zostać w Polsce. Dla niego i ich miłości zrezygnowała z propozycji pracy na Sycylii, gdzie spędziła prawie całe dorosłe życie. Teraz szuka tutaj posady, chociaż Skotnicki uważa, że powinna dłużej odpocząć po operacji. Zamilska chce jednak jak najszybciej wrócić do normalności.

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Ola przyjdzie Oliwce z pomocą

Wynajęcie fabryki dla Oliwki przez Tomasza – co by zrobiła bez niego?! – znacząco się jej opłaci. Uda się jej zdobyć zainteresowanie włoskich inwestorów, którzy w 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyjadą do Polski, aby się z nią spotkać i obejrzeć linię produkcyjną. Niestety, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dojdzie do niemałego zgrzytu, kiedy okaże się, że obie strony – polska i włoska – nie potrafią się porozumieć z powodu bariery językowej. I wtedy na wyciągnięcie ręki znajdzie się Ola, która pomoże Zbrowskiej dogadać się z Włochami. W trakcie biznesowego spotkania wystąpi jako jej tłumaczka. Szczęśliwa Oliwka zaproponuje Zamilskiej pracę. Do tego bardzo ją polubi…