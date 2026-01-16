Barwy szczęścia, odcinek 3312: Uzależniona Renata już sobie nie poradzi. Dokona oszustwa, by zdobyć receptę – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 09.02.2026, o godz. 19.25 w TVP2

Po wypadku na nartach Renata długo była na zwolnieniu lekarskim. Ból barku, który miał po jakimś czasie naturalnie przeminąć, nie ustąpił. Renata zaczęła się ratować silnymi lekarstwami przeciwbólowymi, ale wkrótce się od nich uzależni się, a przyczyna bólu pozostanie niezdiagnozowana. W pewnej chwili czuła się już tak źle w „Barwach szczęścia”, że Kodur (Oskar Stoczyński) zasugerował jej nawet, by zrezygnowała z pracy w Feel Good.

Renata nie wyzdrowieje w „Barwach szczęścia”?

W serialu „Barwy szczęścia” Renata zapisała się do poradni leczenia bólu jako ostatniej deski ratunku. Lekarze stwierdzili bowiem, że nic jej już nie dolega. Stamtąd dostaje recepty na wciąż nowe lekarstwa. Kodur zauważył, że pomagają jedynie na krótko – po kilku godzinach lepszego nastroju ukochana wraca do poprzedniego stanu, cierpiąca i nie mogąca z bólu spać w nocy.

Renata oszuka lekarza w 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Ból Renaty okaże się nie do zlikwidowania. Jej problem z barkiem może być bardziej skomplikowany, niż chcą to widzieć lekarze, ale nie uzyska od nich żadnej dodatkowej pomocy. Dla nich sprawa będzie zamknięta. Pozostanie jej poradnia leczenia bólu, ale przepisywane lekarstwa nadal będą pomagać jedynie na krótko. W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Renata zrozumie, że uzależniła się od leków, ale sama nie tylko z nich nie zrezygnuje, ale pogrąży się w swoim nałogu jeszcze bardziej. Będzie udawać przed Kodurem, że wszystko jest w porządku, ale nie będzie. W końcu Renata posunie się do tego, by oszukać lekarza – nowego specjalistę, do którego się zgłosi. Karol przepisze jej kolejne opakowania silnych lekarstw przeciwbólowych…