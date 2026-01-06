Barwy szczęścia, odcinek 3287: Ola i Justin rozstaną się. Wróci na Sycylię i nie będzie sama – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-01-06 8:10

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin (Jasper Sołtysiewicz) przekona się, że Ola (Michalina Robakiewicz) czuje się już znacznie lepiej. Na tyle dobrze, by wrócić na Sycylię… Ale nie na dobre! Zamilska postanowi osiąść w Polsce z ukochanym, ale najpierw musi przewieźć wszystkie swoje rzeczy do wynajmowanego przez niego mieszkania. Ma wylecieć razem z mamą (Anna Bonna).

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - piątek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Justin obiecał Oli życie jak w raju i to, że z nim niczego jej nie zabraknie. Mieszkanie, gotowanie, opieka – zakochany Skotnicki zrobi dla niej wszystko. Zamilska jest miłością jego życia.

Decyzja Oli w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Ola musiała zdecydować, gdzie chce mieszkać – na Sycylii, gdzie spędziła niemal całą swoją dorosłość, czy w Polsce, gdzie Justin kusił ją obietnicą wspaniałego życia z nim. Powoli zaczęła się skłaniać do tego drugiego. Zwyciężyła potrzeba miłości i bezpieczeństwa. Wszystko to ma jej zapewnić Skotnicki.

Ola wyjedzie na Sycylię w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola zaskoczy Justina decyzją, której z nim nie uzgadniała. Skotnicki jest zdania, że jego dziewczyna mogłaby dłużej odpocząć i nie wracać jeszcze do pracy. Ale ona stwierdzi, że potrzebuje tego – powrotu do normalności.

- Muszę polecieć na Sycylię po swoje rzeczy.

- Nie mogłabyś przełożyć tego wyjazdu?

- Nie chcę! Potrzebuję skończyć z tą tymczasowością – wprowadzić się tutaj ze swoimi rzeczami, ubraniami, kosmetykami, książkami. Potrzebuję się tu poczuć jak u siebie.

- Rozumiem i jestem totalnie za. Tylko nie podoba mi się pomysł, że miałabyś lecieć sama.

- A kto powiedział, że lecę sama?

- A z kim?

- Z mamą lecę, głuptasie. Będę mieć najlepszą opiekę. Już kupiłyśmy bilety.

Justin zaprosi mamę Oli na kolację, którą ma sam przygotować dla obydwu pań.

Barwy szczęścia, odcinek 3287. Justin (Jasper Sołtysiewicz), Ola (Michalina Robakiewicz)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3286: Bezwzględny Bruno znienawidzi Justina. Razem z K…
Barwy szczęścia. Mirek pozna prawdziwą twarz Justyny. Ola zostawi Justina i wróci na Sycylię?