Barwy szczęścia. Celina była tylko nagrodą pocieszenia. Łukasz wreszcie to przyzna! - ZDJĘCIA

Celina odrzuciła przyjaźń Łukasza w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Łukasz zerwał z Celiną, kiedy zaczął romansować z Agnieszką. Brońska przyjęła to z godnością i zwolniła go z pracy w swojej agencji detektywistycznej. Odtąd ich relacje są oschłe. Przy okazji kampanii przeciw przemocy seksualnej Madzi (Natalia Sierzputowska) i Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), do której włączył się „Szok”, Feel Good, a także Brońska, Sadowski spotkał się z nią w bistro i stwierdził, że próbował do niej dzwonić. Celina odpowiedziała zimno, że nie ma ochoty na pogawędki z nim i poprosiła, by się z nią nie kontaktował, nawet w sprawach zawodowych. Dodała, że nie mogą się przyjaźnić. Potem, przy okazji zlecenia ochrony Weroniki (Maria Świłpa) Łukasz wyznał jej, że ufa jej bezgranicznie. I znowu dawna kochanka się odcięła – odpowiedziała, że nie może się zrewanżować tym samym stwierdzeniem.

W „Barwach szczęścia” wyjdzie na jaw, kim naprawdę była Celina dla Łukasza

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” dojdzie do pierwszej poważnej konfrontacji między Agnieszką a Łukaszem. Siostra Kasi (Katarzyna Glinka) zauważy, jak bardzo jest przygaszony, od kiedy wie o zaręczynach byłej żony. Nabierze podejrzeń, że jej ukochany wciąż o niej myśli, a może nawet skrycie marzył o powrocie do niej. Ich rozmowa zrobi się coraz bardziej nerwowa, aż wreszcie Agnieszka wybuchnie i oskarży Sadowskiego, że traktuje ją tylko jako nagrodę pocieszenia. Wtedy on zaprzeczy, jednocześnie przyznając, kto nią był:

- Źle kombinujesz. Po Kasi byłem z Celiną.

A więc taka jest prawda – nigdy nie traktował Brońskiej poważnie! Celina to wyczuła i nie oponowała, kiedy Łukasz zaczął się wycofywać ze związku z nią, a potem ją odrzucił po nawiązaniu romansu z Agnieszką. Poczuła się oszukana przez niego i wykorzystana i dlatego go zwolniła.

Celina spełni się zawodowo w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W powakacyjnych odcinkach serialu „Barwy szczęścia” Celina po raz kolejny dowiedzie, jak znakomitą jest detektywką. Przyjmie zlecenie od Cezarego (Marcel Opaliński), by odszukać Andrzeja (Leon Charewicz) w Dubaju i sprowadzić do Polski. Wiemy, że to się jej uda. A jeszcze przed wylotem do Emiratów Brońska dowie się wszystkiego o pałacyku kupionym przez oszusta za pieniądze Józefiny (Elżbieta Jarosik). Rawicz pozna prawdę o wielomilionowym kredycie zaciągniętym przez matkę.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl