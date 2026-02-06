Barwy szczęścia, odcinek 3321: Oto żona Radomira! Kochanek Kujawiak ukryje przed nią nawet dziecko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3321 - piątek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3321 odcinku "Barw szczęścia" widzowie wreszcie zobaczą, jak wygląda żona Radomira, o której do tej mogli jedynie słyszeć. Wiadomym było, że kobieta już raz wybaczyła mu zdradę z kochanką Ciecierską (Karolina Molinari), która później jeszcze go szantażowała. Ale na szczęście, z pomocą Łukasza (Michał Rolnicki) udało mu się ją załatwić, a następnie w końcu także odzyskać swoją małżonkę. I jak się okaże nie bez powodu, gdyż Braniccy będą mieć także i dziecko!

W 3321 odcinku "Barw szczęścia" fani zobaczą nie tylko żonę Branickiego, ale także i córkę, o istnieniu której wcześniej także nie będą wiedzieć. Jednak prawda w końcu wyjdzie na jaw. Tyle tylko, że jeszcze nie każdy będzie jej świadomy. A już na pewno nie jego kolejna kochanka Dorota, z którą Radomir ponownie zdradzi żonę. Tak samo, jak i ona nie będzie wiedzieć o Kujawiak!

Niewierny i kłamliwy Radomir początkowo nie powie Dorocie ani o żonie, ani o dziecku w 3321 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Radomir nieco straci rezon po kolejnej zdradzie żony, to jednak nie przyzna się ani przed nią do następnej kochanki, ani przed Dorotą, że ma żonę i dziecko, gdyż za bardzo będzie bał się konsekwencji swojego ponownego skoku w bok. Tym bardziej, że jak widzimy na zdjęciach jego "problem" sam się rozwiąże, gdyż jego kobiety wyjadą, a on zostanie sam, dzięki czemu dalej będzie mógł okłamywać je wszystkie.

Ale już tylko do czasu, bo w końcu i on sam nie wytrzyma w tym kłamstwie. Tym bardziej, że po ich wspólnej nocy Dorota mocno napali się na ich relację i już nie będzie mogła doczekać się kolejnego spotkania ze swoim kochankiem, którym będzie już naprawdę mocno oczarowana. I z tego względu w 3324 odcinku "Barw szczęścia" Radomir w końcu zdecyduje się na szczerość.

Zdesperowany Branicki w końcu zdemaskuje się przed Kujawiak w 3325 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3324 odcinku "Barw szczęścia" Radomir przyzna się Dorocie, że tak naprawdę ma nie tylko żonę, ale i córkę, czym mocno ją zszokuje. I nic dziwnego, gdyż wcześniej o niczym się nie zająknie, przez co ona bardzo mocno wkręci się w ich relację. Ale tylko do czasu poznania prawdy.

W 3325 odcinku "Barw szczęścia" załamana Kujawiak zacznie szukać wsparcia u Beaty (Anita Jancia-Prokopowicz), której dopiero co będzie chwalić się Radomirem, a w końcu i ich wspólną nocą, dzięki której rozkwitnie. Ale po dowiedzeniu się prawdy wszystko się zmieni. Czy także i dla żony i córki niewiernego i kłamliwego Radomira? Przekonamy się już niebawem!

