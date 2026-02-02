Barwy szczęścia, odcinek 3313: Mirek po aferze z Justyną wróci do Olgi! Zemści się?

"Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Mirek nie zda poprawkowej matury z języka polskiego. I to mimo tego, iż po korepetycjach z Kujawiak (Karina Seweryn) był do niej naprawdę dobrze przygotowany. Wszystko przez to, że wówczas będzie miał głowę zajętą zupełnie czymś innym, gdyż chwilę przed egzaminem Zytko zakończyła ich relację, w którą młody Wójcik naprawdę się zaangażował.

A to dlatego, że w przeciwieństwie do byłej kochanki się w niej zakochał, a ona potraktowała go tylko jako zabawkę, po czym wyrzuciła, gdy już nie była jej potrzebna! I to jeszcze w atmosferze skandalu, który zniszczył mu życie! Ale mimo tego w 3313 odcinku "Barw szczęścia" piłkarz się podniesie i postanowi spróbować swoich sił raz jeszcze! Jednak już nie u Justyny!

Przegrany Mirek poszuka wsparcia u Olgi w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

Tylko u Olgi, z którą w 3313 odcinku "Barw szczęścia" skontaktuje się po całej aferze z Justyną! Tym bardziej, że to właśnie Kosma jako pierwsza go zauważyła i zaoferowała mu pracę nim na dobre wzięła go pod swoje skrzydła Zytko! I stąd jak podaje swiatseriali.interia.pl młody Wójcik postanowi uderzyć właśnie do niej.

- Tak się zastanawiałem, czy może... No, czy może miałabyś coś dla mnie? O ile mam jeszcze czego szukać w branży po tej aferze z Justyną - zacznie Mirek.

A ona w 3313 odcinku "Barw szczęścia" oczywiście obieca mu pomóc i od razu także zacznie go pocieszać. Jednak już w zupełnie inny sposób niż Justyna. Aczkolwiek Olga domyśli się, że Mirkowi tak naprawdę w tym wszystkim może chodzić właśnie o nią!

- Agencja reklamowa Zytko nie jest jedyną na rynku - uzna Olga, po czym go zapyta - Chcesz jej udowodnić, że bez niej też jest życie?

Kosma zgodzi się pomóc Wójcikowi w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak Mirkowi w 3313 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie chodzić o żadną zemstę, ani udowadnianie czegokolwiek Justynie. A jedynie o alternatywę, gdy teraz nie pójdzie mu z poprawką maturą, co już zamknie mu pewną drogę. A gdyby w przyszłości doszły do tego jeszcze problemy z piłką, to już w ogóle. Zwłaszcza, że i to ucierpi na jego skandalu ze straszą Zytko!

- Nie. Po prostu chcę zarobić. I podziałać poza futbolem, żeby mieć alternatywę w razie czego - wyjaśni jej Wójcik.

Ale Olga w 3313 odcinku "Barw szczęścia" poradzi mu, aby się tym nie przejmował. Tym bardziej, że media już będą huczeć o innych, a on jej zdaniem wciąż będzie miał szansę na karierę i w modellingu, w czym oczywiście obieca się mu pomóc! Ale jak na to zareaguje właśnie Justyna? Przekonamy się już niebawem!

- Środowisko żyje już jakimiś nowymi ploteczkami - spróbuje go pocieszyć Kosma, po czym doda - Daj mi chwilę. Poszukam dla ciebie ofert i dam znać. Powinno być dobrze!