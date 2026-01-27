Barwy szczęścia, odcinek 3321: Radomir po wspólnej nocy z Kujawiak straci rezon! Zacznie się bać konsekwencji po kolejnej zdradzie żony

"Barwy szczęścia" odcinek 3321 - piątek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3321 odcinku "Barw szczęścia" Radomir nagle straci pewność siebie, gdy znów ulegnie pokusie i ponownie zdradzi swoją żonę. I nic dziwnego, gdyż nie będzie to pierwszy raz, przez co Braniecki zacznie straszliwie obawiać się konsekwencji swojej decyzji. Tym bardziej, że żona już z trudem wybaczyła mu wcześniejszy skok w bok, a teraz historia znów zatoczy koło.

Szczególnie, że w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Dorota wciąż nie będzie wiedziała, że jej nowy obiekt westchnień nie jest takim ideałem, jak jej się będzie wydawać. A to dlatego, że zatai przed nią to, że ma żonę, a na dodatek, że nie grzeszy wiernością, bo w końcu się ugnie i nie dość, że przyjmie jej zaproszenie, to jeszcze pójdzie z nią do łóżka, gdy pokłóci się z żoną!

Strach Radomira po wspólnej nocy z Dorotą w 3321 odcinku "Barw szczęścia"!

I choć w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Kujawiak będzie cała w skowronkach po wspólnej nocy z Branickim, z czego prędko zwierzy się Beacie (Anita Jancia-Prokopowicz), której już wcześniej będzie chwaliła się nowo poznanym mężczyzną. Już wtedy Dorota powie Saganowskiej o swojej fascynacji dziennikarzem, a teraz zaskoczy ją pójściem na całość.

Tyle tylko, że w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Branicki nie podzieli jej satysfakcji! A wręcz przeciwnie, gdyż po ich wspólnej nocy stanie się kłębkiem nerwów, gdyż szalenie będzie się bał tego, co wydarzy się potem. Wówczas dziennikarz momentalnie straci pewność siebie, swoje zdecydowanie i śmiałość w działaniu, gdyż kompletnie nie będzie wiedział, jak wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji.

Czy prawda o Branickim wyjdzie na jaw w 3321 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale mimo tego w 3321 odcinku "Barw szczęścia" nie przestanie kłamać, gdyż wciąż nie przyzna się Dorocie do tego, że ma żonę i rodzinę. Tak samo jak swojej ukochanej nie powie, że znów zdradził ją z kolejną kochanką! I wówczas ponownie znajdzie się w kropce!

Jak w 3321 odcinku "Barw szczęścia" z tego wybrnie? Czy jego zdrada wyjdzie na jaw, tak samo jak prawda o żonie? A może tym razem Branickiemu uda się to ukryć, cierpiąc przy tym katusze? Odpowiedzi na to pytanie poznamy już niebawem!