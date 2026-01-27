Barwy szczęścia, odcinek 3310: Celina powie Kodurowi, że to Agnieszka uprowadziła Łukasza! Tak spróbuje go namierzyć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3310 - czwartek, 5.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3310 odcinku "Barw szczęścia" Celina nie przestanie obserwować Agnieszki! Tym bardziej, że już zyska pewność, że to właśnie ona stoi za porwaniem Łukasza! A wszystko przez to, że będzie pasować do opisu jego porywaczki, którą policji opisze świadek po publikacji materiału w "Szoku". Brońska od razu postanowi sprawdzić byłą kochankę Sadowskiego i gdy zobaczy, ile robi zakupów, to już nie będzie mieć wątpliwości, że to właśnie ona więzi detektywa!

I stąd w 3310 odcinku "Barw szczęścia" nie odpuści jej obserwacji. Szczególnie, że niestety zgubi ją na parkingu, przez co nie zdoła dotrzeć do przetrzymywanego Łukasza. Ale zjawi się przed jej domem, gdzie będzie dalej ją śledzić i to w momencie, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl skontaktuje się z nią Kodur, aby potwierdzić jej alibi.

- Co robisz? - zapyta ją Marcin.

- Jestem we Włocławku pod domem Agnieszki. Ona też odpowiada rysopisowi - odpowie mu Celina.

Zmanipulowany Kodur nie uwierzy w winę Agnieszki w 3310 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Marcin ją wyśmieje, gdyż nawet przez myśl mu nie przejdzie, że to właśnie Agnieszka mogła porwać, a teraz i przetrzymywać Łukasza. Szczególnie, po teatrzyku, jaki odstawiła u niego na komendzie. Ale Celinie wcale nie będzie do śmiechu, gdyż będzie miała dowody na słuszność swoich podejrzeń!

- Uważasz, że to może być ona? Jakoś nie widzę w niej agresorki - zażartuje Kodur.

- Nie doceniasz siły zawiedzionej miłości. Widziałam, jak parę godzin temu robiła podejrzanie duże zakupy, zgubiłam ją, ale raczej nie przyjechała z nimi do domu. Chcę mieć na nią oko - uświadomi go Brońska.

I wówczas w 3310 odcinku "Barw szczęścia" i Kodur już spoważnieje i da Brońskiej zielone światło na obserwację Zarzecznej. A ona oczywiście nie omieszka z niego nie skorzystać.

- No dobrze, sprawdź ją - zgodzi się inspektor.

Celina umieści lokalizator w samochodzie Zarzecznej w 3310 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że już chwilę później w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka w końcu wróci do domu, ale już bez zakupów, o czym niezwłocznie zaalarmuje Marcina.

- Wróciła. Bez zakupów. Musiała je komuś zawieźć - napisze mu w wiadomości.

A następnie w 3310 odcinku "Barw szczęścia" zakradnie się do samochodu Agnieszki, gdzie pod nadkolem umieści malutki lokalizator. Czy w ten sposób dotrze do więzionego przez nią Łukasza? A może Zarzeczna i tym razem ją wykiwa? Czy odkryje, że jest obserwowana? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!