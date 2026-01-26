Barwy szczęścia, odcinek 3309: Tak Celina domyśli się, że to Agnieszka stoi za porwaniem Łukasza! Zacznie ją śledzić, ale cwana Zarzeczna ją wykiwa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3309 odcinku "Barw szczęścia" Celina zorientuje się, że śledzi ją policja i mocno się zdziwi. Brońska od razu zjawi się na komisariacie i zażąda od Kodura wyjaśnień, gdyż zupełnie nie będzie rozumiała ich działań. Jednak Marcin będzie miał powody, aby wydawać taką dyspozycję, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl po publikacji informacji o zaginięciu Łukasza w "Szoku" zgłosi się świadek, który będzie go widział w towarzystwie wysokiej i szczupłej kobiety, jeżdżącej terenowym autem.

- Mamy rysopis porywaczki. Wysoka, długowłosa, jeżdżąca terenowym autem... Pasujesz do opisu - wyjaśni jej Kodur.

Oczywiście, w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Brońska od razu odkryje w tym podstęp i spróbuje uświadomić w tym Kodura. Ale początkowo wcale nieskutecznie. Tym bardziej, że już wcześniej swoje podejrzenia na nią skieruje właśnie Agnieszka!

- To nie przyszło wam do głowy, że ktoś specjalnie się do mnie upodobnił? - oburzy się Celina.

- Może, ale równie dobrze to mogłaś być ty. Masz alibi na czas zniknięcia Łukasza? - zapyta Marcin.

Celina domyśli się, że to Agnieszka odpowiada rysopisowi porywaczki Łukasza w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Celina wyzna Marcinowi, że w tym samym czasie, sama była na spotkaniu z klientką, więc nie miałby jak porwać Łukasza. I choć Kodur jej uwierzy, to jednak będzie musiał sprawdzić każdy trop. Nawet ten najbardziej absurdalny.

- Ja osobiście nie wierzę, że mogłabyś mieć coś wspólnego ze zniknięciem Łukasza, ale wszystko trzeba sprawdzać - przyzna jej inspektor.

Ale wtedy w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Brońska poradzi mu bliżej przyjrzeć się wszystkim kobietom z otoczenia Sadowskiego. A zwłaszcza Agnieszce, która pierwsza przyjdzie jej na myśl. Tym bardziej, że także będzie pasować do wskazanego opisu. I nie czekając na reakcję Kodura, sama postanowi ją sprawdzić, dlatego tuż po rozmowie z nim, uda się do Włocławka, gdzie natknie się na nią przed sklepem. I to wystarczy, aby upewniła się w swoich podejrzeniach!

- Spore zakupy jak na singielkę - szepnie do siebie, gdy zobaczy ją z dwoma torbami obładowanymi aż po same brzegi.

Brońska zacznie śledzić Zarzeczną, ale była kochanka Sadowskiego jej się wymknie w 3309 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3309 odcinku "Barw szczęścia" pani detektyw postanowi ją śledzić, licząc, że w ten sposób dotrze do przetrzymywanego przez nią Łukasza! Tyle tylko, że to jej się nie uda, bo Brońska zgubi Zarzeczną jeszcze na parkingu, przez co zupełnie nie będzie wiedzieć, w jakim kierunku się udała, bo była partnerka Sadowskiego prędko zniknie jej z oczu.

Ale w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Celina tak łatwo się nie podda i pojedzie jeszcze pod dom, Agnieszki, gdzie będzie kontynuować swoją obserwację. Jednak wówczas zobaczy ją już bez wspomnianych zakupów!