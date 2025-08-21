Barwy szczęścia: Błażej otrzyma szokujące wieści ze szpitala. Wbrew wszystkiemu ojciec jego dziewczyny przeżyje! - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-08-21 15:13

W 3204 odcinku „Barw szczęścia” Błażej (Piotr Ligienza) zostanie powiadomiony przez Kodura (Oskar Stoczyński) o tym, że Grad (Zbigniew Stryj) jednak przeżyje. Co to będzie oznaczało dla Modrzyckiego? Zawód, rozczarowanie? A może ulgę, bo będą mogli się pogodzić…? Wkrótce czekają go w życiu jeszcze większe niespodzianki!

„Barwy szczęścia" odcinek 3204 - wtorek, 02.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia" Błażej wyszedł ze szpitala po kolejnej walce o życie. Został w nim Grad w stanie śpiączki po zażyciu trucizny, którą uraczył także Modrzyckiego. Dziennikarz przeżył, ale zapadł na depresję i nie chciał się leczyć.

Grad przeżyje w 3204 odcinku „Barw szczęścia”

W 3204 odcinku „Barw szczęścia” nadejdą nieoczekiwane wieści ze szpitala, w którym w stanie śmierci klinicznej znalazł się Błażej i wciąż będzie w nim leżał Grad. Przekaże je Modrzyckiemu Kodur. Władysław przeżyje! Jak na to zareaguje dziennikarz, przez którego omal nie wylądował na tamtym świecie? Będzie rozczarowany – bo oczekiwał, że część jego przeszłości związana z Leną wreszcie się zakończy – czy poczuje ulgę, że może jeszcze się jednak pogodzą z jej ojcem? Żyjący Grad będzie musiał zostać aresztowany i osądzony. Jaką karę otrzyma niedoszły zabójca w dalszych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”…?

Matka Błażeja przyzna się do winy w 3205. odcinku „Barw szczęścia"

W kolejnym, 3205. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do pierwszej, od wielu lat, rozmowy Błażeja z matką (Elżbieta Kijowska), którą ze Szczecina przywiezie do niego Weronika (Maria Świłpa). Modrzycka przyzna, że zawiodła go jako rodzicielka, nie wsparła go w trudnych chwilach po śmierci Leny i kiedy poszedł do więzienia. Ale syn jej przebaczy i zamieszkają razem.

Barwy szczęścia, odcinek 3204. Błażej (Piotr Ligienza), Władysław Grad (Zbigniew Stryj)
10 zdjęć

