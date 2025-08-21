Barwy szczęścia: Błażej otrzyma szokujące wieści ze szpitala. Wbrew wszystkiemu ojciec jego dziewczyny przeżyje! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3204 - wtorek, 02.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia" Błażej wyszedł ze szpitala po kolejnej walce o życie. Został w nim Grad w stanie śpiączki po zażyciu trucizny, którą uraczył także Modrzyckiego. Dziennikarz przeżył, ale zapadł na depresję i nie chciał się leczyć.

Grad przeżyje w 3204 odcinku „Barw szczęścia”

W 3204 odcinku „Barw szczęścia” nadejdą nieoczekiwane wieści ze szpitala, w którym w stanie śmierci klinicznej znalazł się Błażej i wciąż będzie w nim leżał Grad. Przekaże je Modrzyckiemu Kodur. Władysław przeżyje! Jak na to zareaguje dziennikarz, przez którego omal nie wylądował na tamtym świecie? Będzie rozczarowany – bo oczekiwał, że część jego przeszłości związana z Leną wreszcie się zakończy – czy poczuje ulgę, że może jeszcze się jednak pogodzą z jej ojcem? Żyjący Grad będzie musiał zostać aresztowany i osądzony. Jaką karę otrzyma niedoszły zabójca w dalszych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”…?

Matka Błażeja przyzna się do winy w 3205. odcinku „Barw szczęścia"

W kolejnym, 3205. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do pierwszej, od wielu lat, rozmowy Błażeja z matką (Elżbieta Kijowska), którą ze Szczecina przywiezie do niego Weronika (Maria Świłpa). Modrzycka przyzna, że zawiodła go jako rodzicielka, nie wsparła go w trudnych chwilach po śmierci Leny i kiedy poszedł do więzienia. Ale syn jej przebaczy i zamieszkają razem.