Barwy szczęścia, odcinek 3201: Błażej przeżyje śmierć kliniczną. Opowie Weronice, co widział po utracie świadomości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Błażej ponownie trafił do szpitala w stanie krytycznym. Po próbie zamordowania go przez Grada (Zbigniew Stryj) położono go, dializowanego, pod respiratorem, z chemicznym obrzękiem płuc i podejrzeniem uszkodzenia mózgu. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej walczył o życie po postrzale w redakcji „Szoku”.

Śmierć kliniczna Błażeja – 3201 odcinek serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" stan Błażeja się poprawi, ale będzie zupełnie rozbity. Weronika wystraszy się, widząc puste łóżko, kiedy przyjdzie go odwiedzić, ale znajdzie go patrzącego przez szybę na Grada, leżącego w izolatce wciąż w stanie krytycznym.

- Ja już się niczego nie boję. Już wiem, jak jest po – wyzna Werce.

- Po czym? - zapyta Ciesielska.

- Po śmierci.

- Co?!

- Ja to wszystko widziałem. Moje ciało, jak leży i podpinają tę całą aparaturę… Surrealistyczne. Wróciłem. Dzisiaj dostaję wypis i znowu mogę żyć. Z wyrzutami sumienia.

- Niczego złego nie zrobiłeś.

- Skarbie, jestem odpowiedzialny za śmierć Leny. A jak ten umrze, to za niego też.

- Jeżeli ktokolwiek ma być za to odpowiedzialny, to ja. To ja wpuściłam go do naszego życia. I pozwoliłam na ten chory plan zemsty.

- Nie mów tak. To nieprawda. To jest jak domino. To ja przewróciłem pierwszy klocek. Gdyby nie to, wszystko potoczyłoby się inaczej.

Błażej zmieni zdanie co do odpowiedzialności ukochanej po rozmowie z Kodurem (Oskar Stoczyński). Dowie się, że machina zemsty Grada ruszyła po wystawieniu jednego z obrazów Leny na aukcję przez Weronikę. A doświadczenie śmierci klinicznej bardzo go zmieni. Zniszczy sposób, w jaki myślał do tej pory i zagrozi jego uczuciu.

Błażej odtrąci Weronikę w ostatnim 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej zmieni swoje zachowanie wobec Weroniki. Nie zgodzi się na zaproszenie do kina i na kolację, wyrwie się z jej objęć i zacznie mówić o przestrzeni, której potrzebuje i o samotności, której pragnie. Zaskoczona Werka poprosi, by jej nie odtrącał, a on oskarży ją bezpodstawnie i bezdusznie o to, że mu się narzuca. Nie pozostanie jej nic innego, jak odejść...

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Błażej w pułapce Grada! To będzie ostatnia podróż? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.