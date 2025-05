Barwy szczęścia, odcinek 3200: Błażej wyjdzie z próby zabójstwa w fatalnym stanie. Uszkodzony mózg to niejedyne zagrożenie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" mściwy Grad (Zbigniew Stryj) weźmie Błażeja w podróż do Szczecina, która omal nie okaże się wyprawą na tamten świat. Modrzycki nie dojedzie do matki na święta, bo niedoszły teść uraczy go zaprawioną środkami nasennymi nalewką. Już w niecałe pół godziny dziennikarz zaśnie, a wtedy ojciec Leny wjedzie do garażu, zgasi silnik, wypije drugą nalewkę i ponownie go uruchomi.

Zbawienny gadżet w 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika będzie mogła sobie pogratulować. Pomyśli o lokalizatorze i skorzysta z niego, kiedy będzie tego wymagać dramatyczna sytuacja. Tylko dzięki temu narzędziu uda się wytropić, gdzie znajduje się Błażej. W ten sposób razem z Celiną (Orina Krajewska) dotrą do garażu i wywloką go z samochodu.

Powtórka z rozrywki w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" cudem uratowany przez Weronikę i Celinę, Błażej trafi do szpitala. Ciesielska będzie przerażona jego stanem i tym, że po niedługim czasie znajdzie się tam znowu. Niedawno przecież został postrzelony w redakcji przez gangsterów, wykonujących egzekucję na Bondzie (Maciej Kosmala) i ledwie uszedł wtedy z życiem. Teraz znowu musi o nie walczyć. Werka będzie relacjonować jego stan przejętemu Łukaszowi:

- Ciągle jest pod respiratorem. Ma chemiczny obrzęk płuc, był dializowany i nie wiadomo, czy nie będzie miał uszkodzonego mózgu. Mam wrażenie, jakbym miała powtórkę z rozrywki. Zaledwie kilka miesięcy temu tutaj też walczył o życie i… to jakaś czarna seria.

- Jakby coś, dzwoń do mnie śmiało o każdej porze.

Sadowski zapyta też o Grada.

- Tak samo. Nawet gorzej, bo jest starszy. Wątpię, żeby z tego wyszedł.

Weronika będzie mieć nadzieję, że Łukasz dojedzie do szpitala, ale on będzie musiał się spieszyć na swoją sprawę rozwodową.