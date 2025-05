Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia, finałowy odcinek 3202: To przez Weronikę Grad dopadł Błażeja. Naprawiała Modrzyckiemu życie na siłę – ZDJĘCIA

W ostatnim 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" cudem odratowany Błażej (Piotr Ligienza) stawi się u Kodura (Oskar Stoczyński), by złożyć zeznania w sprawie usiłowania zabójstwa przez Władysława Grada (Zbigniew Stryj). Usłyszy od wnikliwego inspektora szczegóły sprawy, o których nie wiedział i zrozumie, co zainicjowało, a potem doprowadziło do tragicznych zdarzeń.