Koniec Barw szczęścia. Błażej odmówi leczenia w ostatnim 3202 odcinku! Jego stan tylko się pogorszy

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gradowi niemal uda się zemścić się na Błażeju tak, jak sobie zaplanował. Wsiądą razem do samochodu do Szczecina, a Modrzycki napije się jego zaprawionej środkami nasennymi nalewki. Po wjeździe do pobliskiego garażu on też wypije swoją porcję, a potem włączy silnik samochodu, tak by zadusiły ich spaliny.

Grad zginie w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej będzie zawdzięczał swoje przeżycie Weronice, Celinie (Orina Krajewska) i lekarzom w szpitalu, którzy będą go reanimować. Grada nie uda się uratować. A Modrzyckim zaczną targać wyrzuty sumienia. Teraz będzie się czuł winny nie tylko śmierci Leny, ale również jej ojca, ponieważ dla niego będzie ona kontynuacją poprzedniej tragedii, którą przecież sam spowodował.

Chory Błażej w 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" śmierć Grada będzie miała bardzo poważne konsekwencje dla Błażeja i Weroniki. Modrzycki, który od lat obwiniał się o śmierć swojej dziewczyny, teraz dołoży sobie kolejne brzemię – poczucie winy za jeszcze jeden tragiczny zgon, jej ojca. Weronika będzie patrzeć na ukochanego, jakiego dotąd nie znała – całkiem załamanego. Teraz i ona zacznie mieć wyrzuty sumienia, bo gdyby nie wtrąciła się w jego bardzo osobiste sprawy i nie zaczęła grzebać w jego przeszłości, zasypywać dobrymi radami, co ma zrobić z pamiątkami z dawnych lat – obrazami Leny – i gdyby nie wstawiła jednego z nich na aukcję bez pytania go o zgodę, nie doszłoby do tragedii. Próby namówienia go na terapię nie powiodą się. To będzie wyglądać tak, jakby Błażej też chciał umrzeć...