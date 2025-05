Barwy szczęścia, odcinek 3199: Żądny zemsty Grad wciągnie Błażeja w pułapkę. Nalewka ojca Leny okaże się zabójcza - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3191: Sprytny Grad urobi Weronikę! Nie domyśli się, że to pułapka na Błażeja - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3191: Błażej odsiedział swoje! Trafił do więzienia po śmierci ukochanej Leny - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3199 - poniedziałek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) pozwoli się zwieść Gradowi, który będzie ją zapewniał, że kiedyś myślał o zemście, ale teraz chce tylko odzyskać wszystko, co należało do Leny. Skłamie, że nigdy nie szukał Błażeja, zrozumiał, że nienawiść go zabije i że odpuścił.

Grad oskarży Błażeja w 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Władysław Grad zarzuci Błażejowi, że Lena nic dla niego nie znaczyła i że dlatego beztrosko ją zabił. Modrzycki będzie się bronił mówiąc, że wolałby umrzeć zamiast niej, lecz na niewiele się to zda. W końcu Weronika ich uspokoi, a Grad zapowie, że przyjedzie po dzieła córki.

Grad poczęstuje Błażeja zabójczą nalewką w 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej zdecyduje się pojechać do rodzinnego Szczecina razem z Gradem, żeby pogodzić się z matką i spędzić z nią święta. Władysław będzie miał plan na to, co zrobić, by sześciogodzinna jazda im się nie dłużyła:

- Mam coś na przyśpieszenie czasu. Jedna z pigwy, druga z wiśni. Pamiętasz? Wykradaliście je z Leną z mojej piwniczki.

Modrzycki przekona się, że nalewki smakują jak dawniej, ale kilkanaście minut później nie będzie już w stanie zrozumieć, co się dzieje dookoła niego. Grad wcześniej zaprawi alkohol środkami nasennymi. Gdy sprawdzi, że Błażej już śpi, wjedzie do garażu nieopodal, dopije trunki i ze słowami „to już koniec podróży” ponownie uruchomi silnik. Zaniepokojona Weronika, kiedy Modrzycki nie będzie odbierał jej telefonów, skontaktuje się z Celiną (Orina Krajewska) i zaczną go szukać, korzystając z lokalizatora.

