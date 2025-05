Barwy szczęścia, odcinek 3199: Błażej odnowi kontakty z matką w Szczecinie. Przedstawi jej wielką miłość?

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grad i Błażej pokłócą się u niego w domu. Władysław oskarży go o śmierć Leny. Tylko dzięki Weronice nie dojdzie do rękoczynów.

W 3193. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Władysław Grad zaprosi Błażeja do wspólnych odwiedzin grobu Leny w Szczecinie. Zapyta go o matkę, którą – jak stwierdzi – czasem widuje. Weronika będzie bardzo zaskoczona, bo była pewna, że rodzice ukochanego nie żyją...

Błażej przemyśli słowa Grada (Zbigniew Stryj) o matce i zdecyduje, że spróbuje odnowić kontakty z dawno niewidzianą rodzicielką i spędzić z nią święta. W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" postanowi towarzyszyć mu w drodze powrotnej do rodzinnego Szczecina. Weronika będzie chciała jechać z nimi, ale Modrzycki odrzuci ten pomysł. Najpierw będzie chciał porozmawiać z matką sam na sam. Będzie miał taki plan:

- Jak wszystko pójdzie dobrze, mama na pewno będzie chciała cię poznać. Może do nas dołączysz w święta.

Weronika bardzo się ucieszy, bo jego słowa będą świadczyć o tym, jak poważne są zamiary Błażeja wobec ich związku. Kiedy Władysław pojawi się przed domem Modrzyckiego, razem włożą obrazy Leny do jego dużego samochodu i ruszą do Szczecina. Nigdy tam nie dojadą. Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Błażej przyzna się do zabójstwa dziecka! To on podał córce Grada narkotyki