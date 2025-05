Barwy szczęścia, odcinek 3197: Cezary poruszony dramatem Emilki. Do pomocy zaangażuje Józefinę

„Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Cezary nie spodziewał się, że w jego już poukładanym życiu nastąpią takie zawirowania… Zakochał się w swoim małym synku, a będzie musiał już niedługo się z nim rozstać.

Cezary martwi się o Czarka w serialu „Barwy szczęścia"

Cezary, zmartwiony tym, że jego syna będzie już wkrótce wychowywał obcy dla niego człowiek – choć znany mu John – zdecydował się z nim o tym porozmawiać. Brytyjczyk potwierdził, że jest poważnie zainteresowany Sophią. Natalia (Maria Dejmek) przypomniała mu, że ma przecież dobre zdanie o Johnie, ale mąż nadal był zdania, że mama Czarka powinna żyć w związku na odległość. Cezary nie ma obecnie głowy do niczego, poza zajmowaniem się Czarusiem, ale przejmie się problemami Emilki.

Cezary pomoże Emilce w 3197. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Prześladowana w szkole Emilka potrzebuje pomocy. Stała się ofiarą Aliny (Iga Czechowicz) już wcześniej i konflikt między nimi nie został zażegnany. Jedynie wyciszony. Teraz odżył i jeszcze się pogłębił. Do tego stopnia, że rodzice innych dzieci domagają się usunięcia dziewczynki z klasy. Trudno to zrozumieć… Jak też i to, że Gabrysia (Marta Juras) zaproponuje Malwinie (Joanna Gleń) przeniesienie Emilki! To tak, jakby chciała ukarać ofiarę, a nie sprawców. Jedyną szansą dla dziewczynki jest przeciągnięcie koleżanek na swoją stronę. Udało się jej zainteresować je darmowymi lekcjami jazdy konnej w stadninie „pani Dżo”, ale Alina skusi je uroczystą premierą filmu połączoną ze spotkaniem z popularnym aktorem. W 3197. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić, co może, by pomóc Emilce. Poprosi Józefinę, by jeszcze raz przygotowała darmowe lekcje dla jej koleżanek i poczęstunek dla nich w stadninie. Rawiczowa się zgodzi, będąc już w ferworze ostatnich przygotowań do ślubu w Finlandii. Ślubu, który się nie odbędzie...

