Barwy szczęścia, odcinek 3199: Popsują się relacje Jagody i Bruna. Zbytnia pewność siebie zgubi Stańskiego

„Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jagoda wyręczy Bruna w wytłumaczeniu Bożenie (Marieta Żukowska) przyczyny wypadku Tadzia. Tylko dzięki niej była żona Stańskiego go o niego nie obwini.

Tadziowi się polepszy w 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno pojedzie po Tadzia na Mazury, by na prośbę Bożeny zawieźć cierpiącego na płodowy zespół alkoholowy syna na kolejną rehabilitację do Warszawy. Potem przekaże Jagodzie, że dziecko robi postępy i terapia działa. Redlińska będzie zaskoczona, bo FAS jest nieuleczalny, a rehabilitacja trudna i długa. Stański poinformuje ją jeszcze, że jest tak samo zaangażowany w próby poprawy zdrowia Tadzia, jak była żona.

Jagoda zrobi się znowu bardzo oficjalna w 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3199. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jagoda zrobi się nagle chłodna i zdystansowana i ponownie wejdzie w rolę profesjonalnej funkcjonariuszki publicznej:

- Pan nie może spędzać czasu z synem bez mojego nadzoru. Powinien pan mnie uprzedzić, że jedzie po syna.

Bruno będzie się tłumaczył późną porą telefonu od Bożeny i wczesnym wyjazdem następnego dnia na Mazury po Tadzia. Redlińska niemal wejdzie mu w słowo:

- Należało odwołać wizytę rehabilitacyjną. Ja nie mogę tak z dnia na dzień, mam innych podopiecznych, własne plany.

„Odwołać wizytę rehabilitacyjną”?! Czyżby kuratorka nie zdawała sobie sprawy z odległych terminów takich wizyt…? Stański słusznie zauważy, że dobro syna jest dla niego najważniejsze. I to, że nie zostawił byłej żony na lodzie. Jagoda przypomni mu za to, że nie chce słuchać o nim i Bożenie, bo musi być bezstronna:

- Nie mogę ingerować w państwa relacje.

Za to jego relacje z Redlińską się pogorszą i Bruno to zauważy. Za bardzo był pewny swego widząc, że dobrze mu z nią idzie - w kontekście oceny jego opieki nad dzieckiem. Wiedząc, że to od niej, od jej raportu będzie zależeć przyszłość jego spotkań z Tadziem, będzie chciał jakoś ją zmiękczyć. Wyzna, że dzięki niej eksżona przestała go postrzegać jako wroga. Czy to wystarczy, by ją urobić i dostać od niej dobrą ocenę?

