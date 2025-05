Barwy szczęścia, odcinek 3192: Ostatnie radosne chwile Józefiny. Dzięki uskrzydlonej miłością Dżo Emilka uniknie katastrofy – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3192: Weronika uwierzy mściwemu ojcu Leny. Zwiedzie ją, by skrzywdzić Błażeja – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zbliża się koniec wielkiej miłości Józefiny w serialu „Barwy szczęścia". Oszust Andrzej zbiera się powoli do odlotu i porzucenia zakochanej, nieświadomej jego podłości, Dżo. Jego ostatnim prezentem dla niej był trzytygodniowy kurs tańca. Okrutnik do końca będzie grał swoją rolę.

Euforia Józefiny w 3192. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3192. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina będzie cała w skowronkach pokazywać u Marczaków w komputerze kapelusz, jaki sobie kupi na ślub. Będzie się cieszyć jak dziecko. Albo jak… zakochana kobieta, która wkrótce ma wziąć ślub z ukochanym. Choć on tylko okrutnie z niej zakpi. Na razie jednak zrobi ostatni dobry uczynek, zanim zniknie. Spełni prośbę Emilki o wstawiennictwo w sprawie darmowych lekcji jazdy konnej w stadninie.

- Czy się zgodziłaś? - zapyta Dżo.

- Jak to, to wy nie rozmawiałyście? - zdziwi się, kiedy się spostrzeże, że narzeczona nie wie, o co chodzi.

- No i co pan narobił? Ja dopiero szykowałam grunt – powie z wyrzutem Emilka.

Andrzej wyjaśni Rawiczowej, że jeżeli się nie zgodzi na darmowe lekcje jazdy konnej, dziewczynę – „młodą damę” – czeka katastrofa towarzyska. Józefina, oczywiście, z radością się zgodzi. Będzie uskrzydlona przedślubną euforią.

Andrzej sprzeda dworek od Józefiny w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina pozna prawdziwą twarz Andrzeja, choć jego już z nią nie będzie. Zabierze jej wszystko – pieniądze, biżuterię i samochód, a dworek kupiony pod zastaw stadniny i domu i podarowany jemu, sprzeda. Niedługo potem Kodur odkryje, że jest poszukiwanym, zawodowym oszustem.