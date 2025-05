Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Tak zginie ojciec Leny! To Błażej będzie winny kolejnej śmierci?

Podróż do Szczecina skończy się tragedią. Błażej (Piotr Ligienza) trafi do szpitala w stanie krytycznym. W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po walce lekarzy o jego życie z niego wyjdzie, ale w bardzo złej kondycji psychicznej. Będzie się obwiniał o śmierć Grada (Zbigniew Stryj), który próbował go zgładzić w odwecie za śmierć córki. Modrzycki będzie czuł, że zawiódł oboje...