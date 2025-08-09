Barwy szczęścia, odcinek 3205: Matka Błażeja przyzna się do winy. Tak potoczy się ich pierwsza rozmowa po wielu latach - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3205 - środa, 03.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Błażej zdecyduje się przeprosić Weronikę za swoje koszmarne zachowanie i zadzwoni do niej. Zaskoczy ją w samochodzie i usłyszy, że zobaczą się za kilka godzin, kiedy do niego przyjedzie. Gdy rozlegnie się dzwonek do drzwi, Modrzycki je otworzy i stanie jak wryty. Ciesielska przywiezie ze Szczecina jego matkę…

- Mama?... Ale… co ty tu robisz? - wyduka w szoku.

Poruszające spotkanie Błażeja z matką w 3205. odcinku „Barw szczęścia"

W odcinku 3205. serialu „Barwy szczęścia" pierwsza rozmowa Błażeja z matką w ogóle nie będzie się kleić. Do tego stopnia, że Weronika będzie wolała szybko się zmyć i pojedzie do redakcji, zostawiając oboje samych. Rodzicielka będzie chciała natychmiast wracać do Szczecina, ale Modrzycki poprosi, by została. Wytłumaczy, że jego chłodny dystans wynikał z zaskoczenia. Usiądą znowu razem i jego mama zapyta z wahaniem w głosie:

- Przez te wszystkie lata… nie chciałeś się do mnie odezwać?

- Pewnie, że chciałem... Ale nie wiedziałem jak. Z każdym miesiącem, potem z każdym rokiem było coraz trudniej… - wyzna jej Błażej.

- To tak jak u mnie... Wiedziałam, że w tych trudnych chwilach powinnam być przy tobie, dawać wsparcie swojemu dziecku… I nie potrafiłam tego zrobić. To mnie zżerało od środka… - jego matka będzie się poczuwać do winy, że nie stać jej było na zrozumienie i wybaczenie synowi błędów młodości, choć odsiedział za nie wyrok w więzieniu. Odwróciła się od niego i milczała przez lata. Modrzycki jej to wybaczy:

- Mamo, nie gryź się już tym... Najważniejsze, że jesteśmy tu teraz razem! I odtąd oboje będziemy mądrzejsi…

Zmiany u Błażeja w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Weronika i Błażej już nie będą tylko we dwoje. Jego matka zatrzyma się u niego na jakiś czas. Czy pokocha Ciesielską, jak niegdyś Lenę? Czy nadrobi stracony czas – te wszystkie lata, kiedy wykreśliła syna ze swojego życia...?