Barwy szczęścia. Matka Błażeja od lat na to czekała. Tak wyrówna rachunki z Modrzyckim - ZDJĘCIA

Błażej zaproponował Weronice wspólne święta z jego matką w poprzednim sezonie „Barw szczęścia"

Przed wakacjami Weronika była pewna, że robi dobrze, próbując sprzedać obrazy byłej dziewczyny Błażeja. Niestety, sprowadzenie mu w ten sposób – choć nieumyślnie – jej ojca (Zbigniew Stryj) na głowę skończyło się tragicznie. Przy okazji Modrzycki nawiązał kontakt z matką i zaplanował spędzić z nią święta w Szczecinie. Ciesielska miała do nich dołączyć. Jak wiadomo, te plany się nie urzeczywistniły.

Weronika sprowadzi matkę Błażeja w „Barwach szczęścia”

We wrześniu w „Barwach szczęścia” Błażej przeprosi Weronikę, że był dla niej tak niemiły, kiedy chciała mu pomóc dojść do siebie po ataku ojca Leny. Zaprosi ją na kolację, kiedy będzie prowadziła samochód i usłyszy od niej, że zaraz u niego będzie. Za niedługo stojąc w drzwiach przeżyje wstrząs, widząc obok ukochanej swoją matkę.

W serialu „Barwy szczęścia” w nowym sezonie Błażej niechętnie spotka się z matką

W premierowym odcinku „Barw szczęścia” po przerwie wakacyjnej Błażej po latach spotka się z matką, z którą nie utrzymywał kontaktu. Weronika opowie o tym zaskoczonemu Łukaszowi. Jej szef przez kilka dni zastanawiał się, co się dzieje z niesubordynowaną dziennikarką. Swoje ponowne wtrącenie się w najbardziej osobiste sprawy Modrzyckiego Ciesielska wytłumaczy chęcią pomocy swojemu rozpamiętującemu przeszłość chłopakowi:

- Zdecydowałam się działać. Pomyślałam, że powinien zacząć od naprawy relacji z matką. Przywiozłam ją tutaj. Przy śniadaniu atmosferę można było kroić…

Okaże się więc, że matka Błażeja nie rzuci się synowi na szyję. Będzie mieć do niego żal, że tak długo w ogóle się nią nie interesował. Sadowski powie Weronice, że niczego innego nie można było się spodziewać – Modrzycki nie znosi przecież, kiedy coś robi się za jego plecami, nawet w najlepszej wierze. Jego dziewczynie trudno będzie się z tym nie zgodzić, ale będzie utrzymywać, że musiała to zrobić i że to było słuszne. Czas pokaże, że rzeczywiście, inaczej niż to było w przypadku Grada. Po chłodnym początku Błażej zacznie rozmawiać z matką, a potem poczuje ulgę. Jednak pretensje, jakie miał w związku z jej nieoczekiwanym przywiezieniem nie znikną...

