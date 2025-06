Barwy szczęścia. Weronika znowu sprowadzi nieszczęście na Błażeja? Stanie jak wryty, kiedy otworzy drzwi! - ZDJĘCIA

Weronika zapadnie się pod ziemię w „Barwach szczęścia” po wakacjach

Kiedy we wrześniowym odcinku „Barw szczęścia” Błażej pojmie, że zachował się wobec Weroniki podle, postanowi ją przeprosić. Będzie się obawiał jej reakcji, więc najpierw pojedzie do redakcji, pewny, że tam ją spotka. Nie tylko jej tam nie będzie, ale nikt nie będzie miał pojęcia, gdzie się podziewa…

Błażej zrozumie swój błąd w „Barwach szczęścia” jesienią

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Łukasz zleci Błażejowi dziennikarskie śledztwo w sprawie pracowników poszkodowanych przez szefostwo sieci marketów. On jednak wskaże Weronikę jako bardziej odpowiednią autorkę takiego materiału. Jako dziennikarkę interesują ją najbardziej tematy społeczne, pokrzywdzeni i oszukani ludzie… On szuka skandali i przekrętów. Przy okazji przyzna Sadowskiemu, że nie docenił jej prób pomocy i się pokłócili. Łukasz też nie będzie wiedział, gdzie się podziewa, choć jest przecież jej przełożonym.

Weronika przywiezie Błażejowi niespodziewanego gościa w „Barwach szczęścia”

W nowym odcinku kolejnego sezonu „Barw szczęścia” Błażej wreszcie zbierze się na odwagę i zadzwoni do Weroniki. Z duszą na ramieniu, sądząc, że albo nie odbierze połączenia od niego albo to zrobi i go zruga tak, że mu w pięty pójdzie. Będzie zaskoczony, kiedy niemal od razu usłyszy jej głos w słuchawce. Jego ukochana nie tylko nie będzie na niego zła, ale stwierdzi nawet, że naczekała się na jego telefon! Przeprosiny Modrzyckiego, które zaraz potem nastąpią, zostaną przyjęte. Po tym, jak zaprosi ją na kolację, usłyszy:

- Jeśli tylko zdążę dojechać... W tej chwili jestem w samochodzie, wszystko ci opowiem, jak wrócę.

Po kilku godzinach dziennikarz usłyszy dzwonek do drzwi. Przeżyje szok! Weronika nie będzie sama. Znowu wtrąciła się w jego życie! Obok niej będzie… no właśnie, kto? Ze wszystkich możliwych odpowiedzi typujemy, że Ciesielska pojedzie do Szczecina do jego matki i przywiezie ją do syna, skoro jemu nie udało się do niej dotrzeć...

