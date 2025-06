Barwy szczęścia. Błażej zrozumie, że skrzywdził Weronikę. Może już być za późno na przeprosiny - ZDJĘCIA

Błażej odrzucił Weronikę w serialu „Barwy szczęścia"

Na zakończenie poprzedniego sezonu „Barw szczęścia" Weronika usłyszała od naburmuszonego Błażeja wiele przykrych słów – o potrzebie przestrzeni i samotności, o narzucaniu się… Zmartwionej dziewczynie nie pozostało nic innego, jak tylko wrócić do swojego mieszkania.

Zniknięcie Weroniki w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Na początku kolejnego sezonu „Barw szczęścia” dotrze wreszcie do Błażeja, że zranił Weronikę. Będzie chciał ją przeprosić, ale Ciesielska zapadnie się pod ziemię. W redakcji „Szoku" nikt mu nie pomoże. Radomir (Łukasz Wójcik) będzie nawet na tyle złośliwy, by zażartować z kryzysu w ich związku.

Błażej przyzna się do błędu we wrześniowym odcinku „Barw szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Łukasz ucieszy się z powrotu Błażeja do pracy po ponownym wyjściu ze szpitala, gdzie przeżył śmierć kliniczną. Zaproponuje mu temat reportażu – szefowie sieci supermarketów oskarżeni przez pracowników. Poszkodowani przysłali już do redakcji „Szoku” wiele maili z informacjami. Naczelny stwierdzi, że Błażej będzie najlepszy do tej roboty, ale on zaprzeczy i zaproponuje kogoś lepszego – Weronikę. Ta propozycja pozwoli mu gładko przejść do pytania o nią i to, co się z nią stało. Zamiast odpowiedzieć, Sadowski zainteresuje się ich relacją. Modrzycki szczerze powie, że się pokłócili:

- Wróciła do siebie. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, chciała mi jakoś pomóc, ale... nie umiałem tego docenić.

