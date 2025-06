Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Weronika zniknie z redakcji „Szoku”. Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest - ZDJĘCIA

W nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia" we wrześniu Błażej (Piotr Ligienza) pójdzie po rozum do głowy i zrozumie, że bardzo zranił Weronikę (Maria Świłpa), brutalnie ją odtrącając. Postanowi naprawić swój błąd. Pojedzie do redakcji „Szoku” pewny, że ją tam zastanie. Ale Ciesielskiej nie będzie i nikt z kolegów dziennikarzy nie powie mu, co się z nią dzieje...