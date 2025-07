Barwy szczęścia. Weronika pożałuje odszukania matki Błażeja. To wszystko zmieni w ich związku - ZDJĘCIA

Weronika znowu zadziwi Błażeja w „Barwach szczęścia”

We wrześniowym odcinku nowego sezonu „Barw szczęścia” Błażej będzie bardzo żałował, że powiedział Weronice takie przykre słowa. Przecież wcale nie uważa, że jego dziewczyna mu się narzuca… co za pomysł! Postanowi ją przeprosić i zadzwoni. Kiedy Ciesielska odbierze, stwierdzi, że nie może rozmawiać, bo jest w samochodzie, ale za kilka godzin u niego będzie. I rzeczywiście tak się stanie. Tyle że nie będzie sama… Obok niej w drzwiach domu Modrzyckiego stanie jego matka.

Spotkanie Błażeja z matką w „Barwach szczęścia”

Błażej poprosi mamę w jednym z wrześniowych odcinków, by została i wyjaśni, że jego chłodne przyjęcie było jedynie rezultatem wielkiego zaskoczenia. Emocje u obojga sięgną zenitu i zarówno Modrzycka, jak i jej syn się rozpłaczą. Zaczną się wzajemne zwierzenia i wspominki. Niełatwe, bo poświęcone czasom, kiedy Błażej najpierw sam wciągnął się w narkotyki, a potem namówił na ich zażywanie Lenę.

Przyjazd matki Błażeja wszystko zmieni w „Barwach szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Weronika stanie przed nowym rozdziałem w swojej relacji z Błażejem. Prawdopodobnie nie będą już tylko we dwoje – jego matka zamieszka u niego na pewien czas. Stwierdzi, że poprzednią dziewczynę syna pokochała jak własną córkę, ale to było wiele lat temu. Jak będzie tym razem? Czy te dwie kobiety dojdą do porozumienia? Chyba nie będzie to takie proste… Przynajmniej nie od początku. Matka będzie chciała nadrobić stracony czas, a Ciesielska będzie ją bacznie obserwować. Skoro sama sprowadziła do niego mamę, będzie pilnować, by rodzicielka go nie zraniła. A matka będzie się starać naprawić przeszłość. Być może za bardzo…