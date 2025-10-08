Barwy szczęścia, odcinek 3231: Koszmarne spotkanie Reginy i Justina. Skotnicki na to nie zasłużył – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3231 - czwartek, 09.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Justin nosił Reginę na Sycylii na rękach. Świata poza nią nie widział. Ona jednak wybrała Franka (Mateusz Banasiuk), który nie szczędził wysiłków i pomysłów, by ją odzyskać.

Przedostatnie spotkanie Reginy z Justinem w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Regina wróciła do Polski z Frankiem, a Justin sam, po tym, jak został na trochę na Sycylii, by spróbować się uspokoić po zawirowaniach i wielkim rozczarowaniu, jakie zafundowała mu Czapla. Choć, jak się jeszcze okaże, złamanego serca nic nie uleczy… Regina powzięła decyzję przeprowadzki z mężem do Bydgoszczy, gdzie on buduje swoją karierę i rezygnacji ze swojej – przedsiębiorczyni prowadzącej Fitness Klub oraz swojej największej pasji, którą są recitale fortepianowe. Przed wyjazdem spotkała się ze Skotnickim w willi, jaką wynajął dla nich obojga, a gdzie teraz mieszka Bruno (Lesław Żurek) z Karoliną (Marta Dąbrowska). Widzieli się zaledwie kilka minut i było to dla Justina bardzo bolesne. Falkowskiemu powiedziała, że musiała to zrobić, by pozamykać wszystkie sprawy przed ich wspólnym wyjazdem, a teraz mogą zacząć od nowa.

Ostatnie spotkanie Reginy i Justina w 3231. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Regina sprzedała Fitness Klub Hermanowi – teraz to on będzie jego nowym właścicielem, a prowadzić go będzie mu pomagała Malwina (Joanna Gleń). W 3231. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin wpadnie do niego i nagle stanie jak wryty – zobaczy Czaplę! To będzie dla niego prawdziwy szok. Regina nie będzie zadowolona z jego widoku. Niegdyś tak sobie bliscy, teraz będą na siebie patrzeć z zażenowaniem i wstydem. Jedyne, na co będzie ich stać, to ledwie wydukane, jednosylabowe powitanie. I po wielkiej miłości… Skotnicki bardzo to jednak odchoruje i znowu się rozsypie.