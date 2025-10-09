Barwy szczęścia, odcinek 3235: Koniec niewinnej przyjaźni Emilki i Emila? Ich matki zaczną podejrzewać, że posunęli się dalej

„Barwy szczęścia" odcinek 3235 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Emilka straciła twarz, na własne życzenie i z pragnienia, by wreszcie przestać być hejtowaną. Szkolne prześladowania rozpoczęły się, gdy w sieci pojawiło się nagranie chorej Malwiny na balkonie hotelu, gdy chciała z niego skoczyć. Potem nie tylko się nie skończyły, ale jeszcze przybrały na sile.

Szkolne piekło Emilki w serialu „Barwy szczęścia”

By przypodobać się koleżankom, dziewczynka zorganizowała dla nich darmowe lekcje jazdy konnej w stadninie Józefiny (Elżbieta Jarosik), a by zrobić na nich wrażenie i wzbudzić zazdrość – jest o niebo lepsza od pogardy! – okłamała je, że poleciała do Finlandii na jej wesele i sfabrykowała zdjęcie z podróży. Kiedy w „Barwach szczęścia” kłamstwo wyszło na jaw – o czym przestrzegała ją Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) – dziewczyny urządziły jej w szkole piekło. Emilka marzy teraz o nauczaniu domowym i trudno się jej dziwić.

Niepokojąca bliskość Emilki i Emila w 3235. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Od dwóch lat najlepszym przyjacielem Emilki jest Emil. Wspiera ją w trudnych relacjach z koleżankami i kolegami w szkole, pociesza i pomaga nabrać dystansu do tego, co ją spotyka. Ale czy ich przyjaźń jest faktycznie tak niewinna? W 3235. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dorośli zaczną podejrzewać, że nie… Kiedy dziewczynka zacznie dopytywać Malwinę o sprawy związane z seksem, matka zmartwi się, że z Emilem zaczęli eksperymentować ze swoją intymnością. O tym samym pomyśli też Asia. Czy niepokój obydwu jest uzasadniony? Przekonamy się już wkrótce!

Barwy szczęścia. Oszustwo Emilki wyjdzie na jaw! To Józefina pogrąży ją przed koleżankami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.