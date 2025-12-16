M jak miłość. Śmierć w ostatnim odcinku w tym roku! Mąż Kisielowej pewny, że umiera. Zatrzyma go policja - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć męża Kisielowej w 1899 odcinku "M jak miłość" oczywiście nie będzie przesądzona, ale jednak zbieg niepokojących zdarzeń sprawi, że Robert Żak utwierdzi się w błędnym przekonaniu, że lada moment umrze, że zostało mu niewiele czasu. A zacznie się od badań kontrolnych płuc w przychodni Rogowskich i nerwowego oczekiwania na diagnozę lekarza, co mu dolega.

- Od wczoraj łazisz z tą kopertą! A przecież to tylko wyniki badań kontrolnych! - Kisielowa przywoła Roberta do porządku, bo ten zacznie coraz bardziej panikować. Nie przewidzi jednak tego, co Robert odstawi jeszcze tego samego dnia.

Kisielowa zamówi miejsce na cmentarzu dla Roberta w 1899 odcinku "M jak miłość"

Wkrótce w 1899 odcinku "M jak miłość" Kisielowa sprawdzi wynik badania Roberta i od razu pobiegnie do księdza Grzegorza na plebanię w Lipnicy. Nieświadoma tego, że u kapłana jest także jej mąż i Robert usłyszy każde jej słowo o pogrzebie i nagrobku na miejscowym cmentarzu.

- Chciałabym wykupić miejsce na cmentarzu. To nie może czekać.. - zwróci się do młodego proboszcza.

To wystarczy, by Żak w 1899 odcinku "M jak miłość" upewnił się, że jest bliski śmierci, że niebawem umrze, co tylko potwierdza wynik jego badania.

- Nie wiedziałem, że to już koniec...

Pijackie wyskoki Żaka w 1899 odcinku "M jak miłość" będą miały fatalny finał

Będzie tak zrozpaczony, że upije się winem, które znajdzie na plebanii, na czym przyłapią go Barbara (Teresa Lipowska) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Ale to jeszcze nie koniec, bo zamroczony mąż Kisielowej zajrzy do domu Kiemliczów, gdzie nie tylko będzie się narzucał Jagodzie (Katarzyna Kołeczek), lecz także pokłóci się z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski).

Jakby jeszcze mało było Żakowi emocji, to w ostatnim odcinku "M jak miłość" w tym roku w ramach zemsty wybije okno w domu Jagody i Tadeusza. Dlaczego? Z zemsty, bo Robert uzna, że Józef Modry (Stefan Friedmann) popełnił wobec niego "straszliwą zbrodnię" - ograł go w karty. Pijany mąż Kisielowej poniesie jednak zasłużoną karę! To, co odstawi pod wypiciu wina z plebanii nie ujdzie mu na sucho.

Na koniec 1899 odcinka "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner) zatrzymają Żaka i zabiorą go na komisariat, gdzie będzie musiał się tłumaczyć ze swoich czynów nie tylko policjantom, ale przede wszystkim swojej Zosieńce.

M jak miłość. Lenka pobita w szkole! Zdrada Tomka wyjdzie na jaw