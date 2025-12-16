M jak miłość. Śmierć w ostatnim odcinku w tym roku! Mąż Kisielowej pewny, że umiera. Zatrzyma go policja - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-12-16 11:50

Ostatni odcinek "M jak miłość" w 2025 roku zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 grudnia. I właśnie wtedy śmierć spojrzy w oczy mężowi Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska). Jak dojdzie do tego, że Robert Żak (Krzysztof Tyniec) będzie pewny, że umiera, że wyniki badań płuc potwierdzą tylko śmiertelną diagnozę? Spanikowany Żak podsłucha rozmowę Zofii z księdzem Grzegorzem (Paweł Janyst) na plebanii o wykupie miejsca na cmentarzu. Pewny, że koniec jest blisko narobi sobie kłopotów i w finale 1899 odcinka "M jak miłość" policja zatrzyma Roberta... Sprawdź szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć męża Kisielowej w 1899 odcinku "M jak miłość" oczywiście nie będzie przesądzona, ale jednak zbieg niepokojących zdarzeń sprawi, że Robert Żak utwierdzi się w błędnym przekonaniu, że lada moment umrze, że zostało mu niewiele czasu. A zacznie się od badań kontrolnych płuc w przychodni Rogowskich i nerwowego oczekiwania na diagnozę lekarza, co mu dolega.

- Od wczoraj łazisz z tą kopertą! A przecież to tylko wyniki badań kontrolnych! - Kisielowa przywoła Roberta do porządku, bo ten zacznie coraz bardziej panikować. Nie przewidzi jednak tego, co Robert odstawi jeszcze tego samego dnia. 

Kisielowa zamówi miejsce na cmentarzu dla Roberta w 1899 odcinku "M jak miłość"

Wkrótce w 1899 odcinku "M jak miłość" Kisielowa sprawdzi wynik badania Roberta i od razu pobiegnie do księdza Grzegorza na plebanię w Lipnicy. Nieświadoma tego, że u kapłana jest także jej mąż i Robert usłyszy każde jej słowo o pogrzebie i nagrobku na miejscowym cmentarzu. 

- Chciałabym wykupić miejsce na cmentarzu. To nie może czekać.. - zwróci się do młodego proboszcza. 

To wystarczy, by Żak w 1899 odcinku "M jak miłość" upewnił się, że jest bliski śmierci, że niebawem umrze, co tylko potwierdza wynik jego badania.

- Nie wiedziałem, że to już koniec...

Pijackie wyskoki Żaka w 1899 odcinku "M jak miłość" będą miały fatalny finał

Będzie tak zrozpaczony, że upije się winem, które znajdzie na plebanii, na czym przyłapią go Barbara (Teresa Lipowska) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Ale to jeszcze nie koniec, bo zamroczony mąż Kisielowej zajrzy do domu Kiemliczów, gdzie nie tylko będzie się narzucał Jagodzie (Katarzyna Kołeczek), lecz także pokłóci się z Tadeuszem (Bartłomiej Nowosielski). 

Jakby jeszcze mało było Żakowi emocji, to w ostatnim odcinku "M jak miłość" w tym roku w ramach zemsty wybije okno w domu Jagody i Tadeusza. Dlaczego? Z zemsty, bo Robert uzna, że Józef Modry (Stefan Friedmann) popełnił wobec niego "straszliwą zbrodnię" - ograł go w karty. Pijany mąż Kisielowej poniesie jednak zasłużoną karę! To, co odstawi pod wypiciu wina z plebanii nie ujdzie mu na sucho. 

Na koniec 1899 odcinka "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner) zatrzymają Żaka i zabiorą go na komisariat, gdzie będzie musiał się tłumaczyć ze swoich czynów nie tylko policjantom, ale przede wszystkim swojej Zosieńce. 

