M jak miłość. Nadia złamie serce Magdzie i Julii. Będą ją sobie wyrywać z rąk! - ZDJĘCIA

Nadia będzie wciąż myśleć o Magdzie w nowym sezonie „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość”, w jednym z wrześniowych odcinków, tęskniąca za codzienną obecnością Nadii Magda przekona się, że ona wciąż o niej myśli, nie zapomniała o „cioci” tylko dlatego, że zamieszkała z ojcem i jego nową partnerką. W dniu rozprawy Święcickiego (Artur Paczesny) Julia przekaże jej maskotkę, którą dziewczynka zrobiła dla niej z pomocą Malickiej.

Zazdrość Magdy o Nadię w „M jak miłość” po wakacjach

Wieczorem tego samego dnia okaże się, że prezent od Nadii sprawił, że Magda poczuła się zazdrosna, ponieważ dziewczynka zrobiła ją razem z Julią. Kiedy Andrzej (Krystian Wieczorek) o tym usłyszy, trudno mu będzie to zrozumieć, bo wcześniej żona obawiała się, że dziewczynka nie dogada się z Malicką. Teraz natomiast zacznie się martwić, że dogadują się za dobrze i że Julia zajęła jej miejsce.

W serialu „M jak miłość” we wrześniu Julia też przyzna się do zazdrości o Nadię

Magda miała chyba troszkę nadziei w „M jak miłość” na to , że Nadia nie zaakceptuje Julii, że kiedy z nią zamieszka, ich relacje nie ułożą się poprawnie. To, że stanie się zupełnie odwrotnie, będzie dla niej nieco nieprzyjemną niespodzianką w serialu po wakacjach. Malicka będzie się dobrze opiekować córką Dimy, a ona odpłaci się jej miłością. Prawniczka zauważy, że Budzyńskiej jest odrobinę nie w smak, iż jej dawna rywalka tak dobrze radzi sobie z dzieckiem, którą ona traktuje jak swoją córkę. Odważy się zauważyć w rozmowie z nią, że zdaje sobie sprawę z tego, iż nie jest to dla niej łatwe:

- Magda? Widzę, co się dzieje… Nie chcę, żeby to było dla ciebie takie trudne… To ty jesteś i zawsze będziesz dla niej najważniejsza. Nadia – owszem – polubiła mnie, zaakceptowała, ale i tak codziennie mówi o tobie. Nie ma dnia, żebym nie słyszała: „Magda robi to tak, Magda by mi pozwoliła, może lepiej spytaj ciocię Magdę".

Żona Andrzeja ucieszy się, że Julia poruszyła temat relacji z Nadią i była z nią szczera. Ośmielona Malicka wyzna wszystko do końca – że ona też traktuje dziewczynkę jak swoją córkę i też jest o nią „potwornie zazdrosna”! Obie panie powinny chyba nieco ochłonąć, bo ich uczucia wyglądają na zbyt zaborcze w stosunku do dziecka, które nie jest ich! Czy będą sobie wyrywać z rąk nieświadomą niczego dziewczynkę? Julia obieca wprawdzie, że nie będzie z Magdą rywalizować o małą, ale czy można jej wierzyć?

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl