M jak miłość, odcinek 1848: Julia nigdy nie stanie między Magdą a Nadią? Obieca to Andrzejowi! Nie można jej wierzyć - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Julia i Magda zrobiły pierwszy krok, by się pogodzić. Malicka doceniła gest Magdy zaproszenia jej do Siedliska razem z Dimą i sprezentowała jej przy tej okazji nowe leżaki. Budzyńska wyciągnęła do niej rękę dla dobra Nadii, która wkrótce, prawdopodobnie, zamieszka z ojcem i Malicką. Dla dobra dziewczynki obie kobiety postanowiły zasypać topór wojenny.

W 1848. odcinku „M jak miłość” Julia przyjedzie do Budzyńskich

W 1848. odcinku „M jak miłość” Magda zdobędzie się na to, by spełnić prośbę Nadii zaproszenia Julii na organizowane w Siedlisku ognisko. Córka Dimy wie, że spotkanie z Malicką w pensjonacie Budzyńskich sprawi mu przyjemność. Julia, oczywiście, będzie z tego bardzo zadowolona, ponieważ od czasu związku z lekarzem jest nie do poznania. Prezentuje się jako prostolinijna i godna zaufania osoba, nie intrygantka, jak oceniają ją Magda i Andrzej. Budzyńska nigdy nie zgodziłaby się na jej uczestnictwo w ognisku, ale nie ma rzeczy, której nie zrobiłaby dla Nadii. Dlatego przełknie gorycz i postara się być uprzejma, ale nic ponadto.

W 1848. odcinku „M jak miłość” Julia zadeklaruje, że nie będzie się wtrącać w relacje Magdy z Nadią

W 1848. odcinku „M jak miłość” Julia i Andrzej wybiorą się na spacer, podczas którego Malicka będzie się starała wybadać, czy Budzyński jest zadowolony z jej przyjazdu na ognisko:

- Skoro Magda się zgadza, nie ma sprawy – odpowie Andrzej.

- Poniekąd postawiliśmy Magdę pod ścianą – stwierdzi przytomnie Julia, a Budzyński jej przytaknie.

- Ja naprawdę nie mam złych intencji – zacznie Julia, ale Andrzej nie będzie miał ochoty słuchać znowu o tym samym:

- Ja już naprawdę nie mam ochoty o tym rozmawiać. Mam tego dosyć! Jest jak jest i tego nie zmienimy.

- Chcę tylko żebyś wiedział, że jestem wdzięczna Magdzie, że toleruje mnie w swoim życiu – wypali Malicka.

- Magda to przede wszystkim się boi, że staniesz między nią a Nadią.

- Nigdy bym tego nie zrobiła – zadeklaruje Julia.

- Trzymam cię za słowo – sucho zakończy rozmowę Andrzej i pójdzie dalej sam.

Malicka deklaruje brak złych intencji, ale czy jest w tym szczera? Odwieczne pytanie: czy ludzie naprawdę mogą się zmienić…?