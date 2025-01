M jak miłość, odcinek 1845: Zawieszenie broni między Julią a Magdą! Jedna zrobi to dla Dimy, druga dla Nadii - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 03.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Nadia powiedziała Magdzie, że nie chce nowej mamy. Przestraszona, zapytała Budzyńską, czy jej tata ożeni się z Julią. Dziewczynka stwierdziła, że nikogo więcej nie potrzebuje.

W 1845. odcinku „M jak miłość” Julia doceni gest Magdy

W 1845. odcinku „M jak miłość” Magda dowie się od Dimy o planowanej przez niego przeprowadzce z Nadią do domu przy tej samej ulicy. Budzyńska wpadnie we wściekłość i Andrzej (Krystian Wieczorek) po raz kolejny będzie musiał jej przypomnieć, że to nie oni są rodzicami dziecka. Magda zrozumie, że Dima nie zrezygnuje z Julii, ponieważ ją kocha i dla dobra Nadii zdecyduje się zakopać topór wojenny - zaprosi Malicką do Siedliska. Atmosfera między nimi będzie bardzo napięta. Julia z Dimą wybiorą się na spacer, a kiedy wrócą, zbliżając się do domu Budzyńskich Malicka spostrzeże Magdę bawiącą się z Nadią i zwróci uwagę na to, jak obie świetnie się dogadują. Powie smutno, że jej w tej układance nie zaakceptują, ale Dima ją pocieszy. Julia podejdzie pożegnać się z Budzyńską i podziękuje jej za zaproszenie do Siedliska, które doceni ze względu na to, że to trudna decyzja dla Magdy.

W 1845. odcinku „M jak miłość” Julia i Magda zrobią pierwszy krok, by się pogodzić

W 1845. odcinku „M jak miłość” Magda postara się przemóc niechęć do Julii i wyciągnąć do niej rękę dla dobra Nadii:

- Po prostu uważam, że ze względu na okoliczności powinnyśmy przynajmniej spróbować uporządkować sprawy między nami.

- O niczym innym nie marzę, Magda. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, więc jestem gotowa przyjąć wszystkie twoje zasady, dopasować się, bo chciałabym, żeby to się jakoś poukładało. Bardzo zależy mi na Dimie. No i na relacjach z małą. Ale wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, dlatego nie będę wchodzić ci w drogę, obiecuję – wyjaśni Julia.

- Dobrze, że przyszłaś.

Zawieszenie broni między Julią a Magdą ucieszy Dimę. Ale zaraz potem mina mu zrzednie, kiedy będzie próbował oswoić córkę z planami przeprowadzki. Napotka mur nie do sforsowania – Nadia odmówi opuszczenia Magdy.