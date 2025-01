M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Dla niej Nadia to jej córka, a on nie ma nic do powiedzenia! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1845. odcinku „M jak miłość” Dima (Michaił Pszeniczny) znajdzie dom do wynajęcia w pobliżu Budzyńskich. Właśnie tam będzie chciał zamieszkać z Nadią (Mira Fareniuk). Ale to wzbudzi gwałtowny sprzeciw ich obu. Najpierw Magdy (Anna Mucha), która wpadnie we wściekłość, że – jedynie w jej mniemaniu – nie będzie mogła odwiedzać córki Dimy. Potem jej samej, bo będzie chciała zostać z Budzyńską…