M jak miłość, odcinek 1842: Magda uratuje Nadię przed Julią? Zrobi wszystko dla przybranej córki - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Choroba Kamy powstrzyma Marcina przed ruszeniem Martynie na ratunek! To dlatego wyśle do niej Jakuba - ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1842 - wtorek, 21.01.2024, o godz. 20.55 w TVP

Po powrocie z Mazur, a przed wyjazdem na wakacje z Nadią nad morze Dima zauważył, że dziewczynka nie ma wielkiej ochoty z nim jechać. Tuliła się cały czas do Magdy i Andrzeja, jakby to oni byli jej rodzicami. Jej ojcu trudno było na to patrzeć. Zauważył też, że Budzyńska traktuje Nadię jak swoją córkę.

Dima opowie Magdzie o swoim związku z Julią w 1842. odcinku „M jak miłość”

Magda nie ma prawa decydować o życiu Dimy ani wtrącać się do niego i wie o tym. I to właśnie powie Dimie, kiedy on zdradzi jej naturę swojej relacji z Julią. Jednocześnie wyzna Budzyńskiej, co czuje do niej i co gotów jest dla niej zrobić. Jedyne, o co Magda go poprosi, to by liczył się z uczuciami Nadii, bo ona jest najważniejsza.

W 1842. odcinku „M jak miłość” Nadia powie Magdzie, że nie chce nowej mamy

W 1842. odcinku „M jak miłość” Nadia wróci z wakacji nad Bałtykiem, które spędziła z tatą i Julią. Od razu spotka się z Magdą i będzie chciała opowiedzieć jej o Malickiej. Przed wyjazdem nie zdawała sobie sprawy z tego, co ich łączy. Ale teraz już wie… I opowie o tym Magdzie – o tym, jak się całowali i że to na pewno „dziewczyna taty”. Zapyta Budzyńską pełna strachu, czy to oznacza, że jej ojciec ożeni się z Julią i czy to będzie jej nowa mama. Oczywiście, Magda nie odpowie jej na to pytanie, nie będzie znać odpowiedzi.

- Ja nie chcę. Mam już ciebie i nikogo więcej nie potrzebuję – powie Magdzie przytulona do niej Nadia.

Co zrobi Dima w tej sytuacji? Nadia ewidentnie nie jest gotowa na nową partnerkę u boku ojca.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)

