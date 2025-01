M jak miłość, odcinek 1846: Jagoda w szpitalu dostanie piękny prezent od Tadeusza! Zdrowie ich dziecka będzie tego warte – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 04.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Badanie USG wykaże wadę serca u córeczki Kiemliczów. Artur (Robert Moskwa) załatwi badanie u swojego kolegi, Marka, kardiologa prenatalnego. Lekarz zaordynuje kolejne badanie USG. Jagoda będzie musiała zostać na noc w klinice – Tadeusz pójdzie zrobić zakupy. Kupi piżamę i szlafrok dla ukochanej żony. I coś jeszcze...

W 1846. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz znowu pokaże Jagodzie, jak bardzo ją kocha

W 1846. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz schowa w kieszeni szlafroka Jagody prezent dla niej. Kiedy żona wyjdzie z łazienki w piżamie, którą jej kupi, okaże się, że leży znakomicie.

- Przymierz jeszcze szlafrok.

- Nie zmieszczę się.

- Przymierz! W razie czego będę mógł go wymienić.

Jagoda założy szlafrok, a kiedy będzie się chciała położyć, zorientuje się, że w kieszeni coś jest. Zaskoczona, wyjmie z niej czerwone puzderko. W środku będzie złoty wisiorek z serduszkiem:

- Widzisz? Właśnie po to tu jesteśmy, żeby je chronić – stwierdzi Tadzik, myśląc o sercu Dorotki.

W 1846. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz złamie dla Jagody szpitalny regulamin

W 1846. odcinku serialu „M jak miłość” Tadeusz zadba o to, by Jagoda nie czuła się samotna w szpitalu – sama z niepokojącymi myślami na temat ich chorego dziecka. Kiemlicz złamie dla niej zasady panujące w klinice i przyniesie jej w nocy łakocie. Dzięki niemu Jagoda poczuje się znacznie lepiej. Czy jest coś, czego Tadzik by dla niej nie zrobił…?