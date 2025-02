M jak miłość, odcinek 1850: Kama nie zapomni o zdradzie Marcina. Nigdy mu nie wybaczy romansu z Martyną? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1847: Kasia zgodzi się na prośbę Mariusza. Pozwoli mu na kontakty, a on to wykorzysta – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Reakcją Kamy na to, że Marcin, mieszkając pod jednym dachem z Martyną sypiał z nią, jest teraz jej zazdrość o niego, której ciągle daje wyraz. W 1847 odcinku „M jak miłość” Marcin będzie ją w kółko zapewniał, że nie ma ku temu powodów. Powie jej, że liczy się tylko to, co tu i teraz i że już zawsze będzie go miała tylko dla siebie.

W 1850 odcinku „M jak miłość” Kama dowie się o zdradzie Radka

W 1850 odcinku „M jak miłość” Kama i Iza spotkają się. Dla byłej żony Marcina będzie to ważne spotkanie, ponieważ będzie się chciała jej zwierzyć z problemów osobistych. Obie zbliżyły się do siebie, kiedy Marcin zaginął. Iza stanęła wówczas po stronie zrozpaczonej Kamy i stała się jej sojuszniczką.

Powiedziała jej wtedy, że powinna jej nie lubić, ale naprawdę szczerze jej kibicuje w jej wysiłkach przebicia się do wnętrza niczego nie pamiętającego Chodakowskiego, skruszenia jego skorupy. Sama już wówczas dała jej do zrozumienia, że z Radkiem nic się już nie ułoży, że się rozstali. Teraz okaże się, że powodem była zdrada męża. Co prawda on chciałby wrócić, ale Iza stwierdzi, że wątpi, iż mogłaby mu jeszcze kiedyś zaufać.

W 1850 odcinku „M jak miłość” Iza zorientuje się, że Kama jeszcze w pełni nie wybaczyła Marcinowi zdrady

W 1850 odcinku „M jak miłość” Kama powie Izie, że dobrze ją rozumie. Zrewanżuje się jej własnym wyznaniem.

- Nasza sytuacja była oczywiście zupełnie inna. Marcin przecież nie zrobił tego świadomie, ale mimo wszystko... - stwierdzi Kama, którą cytuje światseriali.interia.pl.

Będzie oczywiste, że obydwie mają ten sam problem – z zaufaniem do partnera, który zdradził. Kama rozumie, że w działaniach jej ukochanego nie było świadomej intencji, ale nie potrafi mu do końca wybaczyć.

Iza w 1850 odcinku "M jak miłość" zainteresuje się, czy Chodakowski nadal kontaktuje się „z tamtą kobietą”. Kama odpowie, że ma nadzieję, iż tak nie jest. To również będzie oznaczać, że nie ufa Marcinowi, czy rzeczywiście zerwał z Wysocką wszystkie relacje.

