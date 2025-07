M jak miłość. Po wypadku Franki Paweł będzie musiał zająć się synem Antosiem. Nie poradzi sobie bez pomocy bliskich - ZDJĘCIA

Trudna jesień dla Franki i Pawła w kolejnym sezonie serialu „M jak miłość”

Franka i Paweł dopiero odetchnęli po wypadkach, które niemal zniszczyły ich małżeństwo w „M jak miłość” – urodził im się syn Antoni Lucjan - a znowu ich szczęście zawiśnie na włosku. Na drodze do Grabiny ich samochód wypadnie z drogi. Zduński nie odniesie większych obrażeń, ale jego żona trafi od razu na salę operacyjną. Wypadek wydarzy się prawdopodobnie z winy Dominika Walata (Bartosz Surówka). Ten arogancki syn zamożnego mieszkańca Grabiny już nieraz, ze swoimi kumplami, szalał we wsi na quadzie. Paweł go pobije, ale jeszcze nie wiadomo, czy przed kraksą, czy po niej. Kiedy wyląduje na komisariacie, Natalka (Dominika Suchecka) dołoży starań, by go wybronić.

Marysia i Artur zaopiekują się Pawłem w „M jak miłość” we wrześniu

Bliscy nie zostawią Pawła na lodzie, kiedy los znowu zgotuje mu koszmar. W jubileuszowym sezonie „M jak miłość” pierwszy w szpitalu, po wypadku Franki, zjawi się Artur (Robert Moskwa). Operacja będzie długa i trudna. Paweł będzie w rozsypce, więc opiekuńcza Marysia (Małgorzata Pieńkowska) znowu rozpostrze nad nim swoje matczyne skrzydła. Oboje Rogowscy skupią się na synu, synowej i wnuczku.

Paweł – tata na pełen etat w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

Prywatnie Rafał Mroczek jest ojcem dziewięcioletniej Zosi, z którą łączy go silna więź. Trudno sądzić, by w serialu „M jak miłość” miało być inaczej – z pewnością Paweł będzie oddanym ojcem dla wyczekiwanego Antosia. Jednak szok związany z wypadkiem Franki i wielką niewiadomą, jaką będzie jej zdrowie po kraksie – czy będzie mogła się poruszać? - sprawi, że Zduński nie będzie mógł się skupić na swoich ojcowskich obowiązkach. Do tego przecież jego bohater nie ma żadnego doświadczenia w opiece nad niemowlętami… Trudno mu będzie odejść od szpitalnego łóżka chorej żony. W końcu jednak będzie musiał wziąć się w garść, dla dobra rodziny.