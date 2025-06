M jak miłość. Paweł znowu sobie nie poradzi. Zawiedzie Frankę w najgorszym momencie? - ZDJĘCIA

Obietnica Pawła w „M jak miłość”

W poprzednim sezonie serialu „M jak miłość” Paweł wybłagał u Franki – która chciała się rozwieść - wybaczenie obietnicą poprawy. Miał już nigdy jej nie zawieść. Przyrzekł, że nie sięgnie już po alkohol. Zduńska wie, że zupełna abstynencja męża jest fundamentalna dla powodzenia ich związku.

Paweł wymierzy sprawiedliwość jesienią w „M jak miłość”

Wypadek samochodowy wszystko zmieni w życiu Zduńskich. Jesienią w serialu „M jak miłość” dojdzie do niego koło Grabiny. Samochód z Franką i Pawłem wypadnie z drogi i przewróci się na bok. On będzie miał szczęście i wyjdzie z tej dramatycznej sytuacji niemal bez szwanku. Ale żona trafi od razu na stół operacyjny. Związek z wypadkiem będzie miał prawdopodobnie Dominik Walat (Bartosz Surówka), dający się we znaki grabinianom wariacką jazdą na quadzie. To z nim będzie się szarpał Zduński i mocno go pokiereszuje. Potem trafi na komisariat. Ale dopiero we wrześniu albo później dowiemy się, czy pobije go za spowodowanie wypadku, czy pobicie zaowocuje zemstą chłopaka i doprowadzi do tragedii.

Paweł będzie musiał wziąć się w garść w nowym sezonie „M jak miłość” po wakacjach

W „M jak miłość” operacja Franki będzie się przeciągać w nieskończoność. Paweł będzie w zupełnej rozsypce. Tyle czasu zmarnował na bezsensowne pretensje i krzywdzące oskarżenia żony, zamiast cieszyć się wspólnie jej ciążą... Potem urodził się syn i oboje wreszcie odżyli – razem. A teraz los okrutnie z nich zakpi. Nie wiadomo, co dalej będzie z Franką. Jeżeli operacja się uda, jakie będą konsekwencje dla jej zdrowia w przyszłości? Czy będzie mogła normalnie się poruszać? Zduński nie jest odporny psychicznie. W chwilach kryzysu nie znajduje w sobie siły, tylko osuwa się w picie. Czy znowu tak się stanie? Czy znowu zawiedzie Frankę…?